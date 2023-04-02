澳大利亚大奖赛：三次红旗难阻维斯塔潘获胜，汉密尔顿、阿隆索分享领奖台

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发车阶段，第二位发车的拉塞尔迅猛的启动，抢在维斯塔潘之前进入一号弯，荷兰人受到在他身后发车的汉密尔顿的挑战，在一号弯里再下滑一位。莱克勒克试图从外线进入一号弯，斯特罗尔受到夹击，碰撞中摩纳哥人被弹入一号弯的砂石区后提前退赛。赛会立即派出安全车，并带领了3圈。

第4圈恢复后仅仅进行了3圈，亚历山大·阿尔本在6号弯甩尾后，重重地撞上对面的护墙。安全车再次出动。拉塞尔在领先位置进站，同时还有身后的卡洛斯·塞恩斯和凯文·马格努森。见到队友进站后，汉密尔顿询问工程师皮特·博宁顿，他认为不进站对他是劣势，但被告知维斯塔潘同样留在赛道上。与此同时，塞恩斯对法拉利的进站召唤表示“不”，但仍然听从了安排。

由于威廉姆斯赛车带出了太多砂石，需要清理赛道。赛会很快出示红旗，所有赛车回到维修区。

安全车期间进站耗时13秒，但红旗的出现，对刚刚进站的拉塞尔来说是个灾难，让他落到第七。梅赛德斯领队托托·沃尔夫在无线电里告诉英国人，虽然被坑了，但还有机会追到领奖台甚至更好。

红旗期间，绝大部分赛车都换上硬胎，除了AlphaTauri的尼克·德弗瑞斯和威廉姆斯的洛根·萨金特。赛会宣布静态发车，所有赛车按照红旗时的顺序在发车区排队，汉密尔顿和维斯塔潘排在第一排。前往发车区期间，靠后的赛车因为有赛车突然停下，突然混乱，但赛会干事调查后认定无需进行处理。

五盏红灯第二次熄灭后，汉密尔顿在通过一号弯时维持领先。然而，第12圈维斯塔潘就在后直道轻松完成超越上升到领先。荷兰人此后快速建立牢固的领先优势，而汉密尔顿把注意力转向与阿隆索的第二名争夺。

拉塞尔在第二次静态发车时，依靠出色的发车超过斯特罗尔和霍肯博格，又在几圈后超越加斯利来到第四。但是第18圈，正处于第四位的英国人突然赛车慢下，赛车尾部串出火苗，他在维修区出口前停下赛车，不得不提前结束自己的比赛。比赛短暂地进入虚拟安全车状态，以便清理赛车。半程过后，作为仅存的梅赛德斯车手，汉密尔顿努力把他与阿隆索的间距维持在一秒以上。第46圈，阿隆索做出当时的最快圈，差距缩小到1.1秒。但英国人很快做出回应，并且继续把西班牙人甩在DRS区域之外。

排位赛因刹车故障而撞墙出局的塞尔吉奥·佩雷兹，从维修区开始比赛，因为红牛在更换前轮刹车摩擦材料的同时，利用这个机会为他更换了整套动力单元。墨西哥人第一次安全车下就进站换上硬胎，红旗暂期间又换上中性胎。恢复比赛后，他一路猛追，第43圈时超过兰多·诺里斯后进入前八名。几圈后，他又超过本周末速度良好的尼科·霍肯博格。

德国人在最后10圈受到了兰多·诺里斯的强力挑战。迈凯伦车手虽然在前十之外发车，但趁着开局的混乱进入了积分区。哈斯车手尽全力防守，但英国人最终强硬地完成超越，上升到第八。就在所有人以为比赛不会再有意外时，第54圈，受到周冠宇施压的凯文·马格努森右后轮蹭上护墙后直接脱落，安全车出动。周冠宇惊险地从脱落的轮胎变通过，但是赛道上碎片，让红旗在本场比赛里第二次出现。

赛车在第55圈回到维修区后，再次经过等待后，在第56圈驶回发车区，并在第57圈第三次静态开始比赛。然而就在第一个弯的争夺里，塞恩斯顶到了阿隆索后轮，阿斯顿·马丁赛车打转后引发一片混乱。加斯利不得不跑出赛道躲开，但在回到赛道后被身后的队友奥康撞上。两辆Alpine赛车出局，而阿隆索报告赛车无损，但落到了最后。

斯特罗尔躲过了队友和塞恩斯，但随后无法正常进弯，两辆绿色赛车落到了最后两位。萨金特追尾德弗瑞斯，一起在砂石区退赛。本场比赛的第三面红旗就此出现。

当赛车在第57圈回到维修区通道排队时，赛会干事发出通告，对重新发车程序进行调查。当时，当地时间下午5点03分。

从第17位发车的周冠宇，在安全车期间换上硬胎，此后在第一次静态重新发车阶段从第15位前进到第12位。中国小将一度紧紧跟在奥斯卡·皮亚斯特雷身后，但直到上更快的迈凯伦赛车难以超越。第35圈，周冠宇超过角田裕毅，但又很快被速度更快的马格努森超越。不过此后，两辆赛车维持着不到一秒的差距，而后者撞墙后，中国小将距离积分区又近了一步。

经过一段时间的讨论后，赛会干事决定在安全车带领下，重新开始进行最后一圈，按照前一次重新发车时的顺序，但排除已经退赛的赛车：维斯塔潘、汉密尔顿、阿隆索、塞恩斯、斯特罗尔、佩雷兹、诺里斯、霍肯博格、皮亚斯特雷、周冠宇、角田裕毅、博塔斯。与此同时，塞恩斯因为在一号弯撞到阿隆索被罚时5秒。

安全车在最后一弯过后回到维修区，维斯塔潘带领车阵重现，汉密尔顿为梅赛德斯本赛季第一次拿到领奖台成绩，而阿隆索实现了连续三场比赛前三名。塞恩斯受罚之后，斯特罗尔前进到第四，使得阿斯顿·马丁获得第三四名的成绩，而佩雷兹在经过追击后收获第五名，最大程度地没有被队友在车手年度积分榜上建立更大的优势。兰多·诺里斯和皮亚斯特雷分别为迈凯伦取得第六和第八名，澳大利亚人在自己的第一次主场比赛里获得积分。

周冠宇在第十位完成比赛，但递补获得第九，角田则获得了最后一个积分。另一位阿尔法·罗密欧车手瓦尔特利·博塔斯在周日更换了悬挂后，同样从维修区发车。而在一场混乱的比赛后，芬兰人名列第11位。塞恩斯则落到了最后一名。