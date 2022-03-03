“海豚跳”缘何对2022年F1排位赛制造两难处境

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倘若车队无法找到永久性的解决方案，那么他们或还将在2022年的首场比赛中面临严峻的排位赛困境。

当地面效应赛车在直道上接近触底时，就会发生“海豚跳”，并严重破坏通过底板产生下压力的过程。最终这将导致一系列剧烈的震动，赛车会陷入底板被吸附的循环，只有在触底赛道后才会损失下压力，然后再度跃起。

这种跳跃动作不仅会让车手感到烦恼和不适，而且如梅赛德斯的乔治•拉塞尔所言，如果赛车在比赛中失控，那么或将成为一个真正的安全隐患。虽然一些车队受到的影响比其他的更甚，但大家都在寻找解决方案，力争在进一步缓解的基础上彻底消除影响。

不过大多数车队都对于巴塞罗那测试中“海豚跳”的严重程度感到惊讶。并且鉴于要做出永久性的设计改变需要相当长的时间，因此车队可能需要做出一些妥协，才能顺利通过2022年前几场比赛的考验。

一个快速、简单的解决办法就是提升赛车的行驶高度，从而防止它们在直道上不断触底。然而2022年的新一代赛车被认为在很大程度上依赖于地面效应，这意味着它们需要在运行时尽可能地保持固定并贴近地面，从而才能锁住底板并产生尽可能大的下压力。

因此，将车身提高几毫米以上，可能会导致零点几秒的圈速损失。这意味着车队需要决定是直接牺牲成绩，还是冒着遭受更剧烈的“海豚跳”的风险。虽然在流畅的巴塞罗那测试环境中，这一情况尚且还可以应付，但在其他更高速、颠簸的赛道中，海豚跳可能会被证明更具危险性。

在排位赛中，表现困境与驾驶舒适性之间的矛盾尤其复杂，因为车队发现DRS可以缓解这一问题。其中的原因在于通过激活DRS，赛车上方的空气动力负荷会减少，因此赛车不会像尾翼闭合的时候那样贴近地面。

在排位赛的飞驰圈中，DRS可以在任何DRS区域里使用。但在比赛中，它自然只能在接近前方的赛车时开启。

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

这意味着，排位赛中车队可以在DRS打开的情况下采用一种“快速”调校。但在周日的比赛中，如果车队无法通过定期打开尾翼来缓解海豚跳，那么就可能遭遇更多的麻烦。由于宵禁禁止了排位赛和正式比赛之间的调校，车队因此将面临一些艰难的决定。

“我们必须很好地了解赛车，但你必须在排位赛中做出很多妥协，”红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹对此表示。“每个人都希望车身尽可能低，但这就会遭遇海豚跳。这至关重要，因为在排位赛中，为了取得最快成绩，你必须贴近地面。但当DRS不开启时，我们就有问题了。”

卡洛斯·塞恩斯的法拉利是遭受海豚跳最严重的车队之一，他补充道：“这取决于你的调校，以及你是否使用DRS。这是一个全新的世界，我们需要了解，因为这看起来可能会成为今年的一个话题。”

Alpine车队的竞赛主管阿兰·帕梅恩承认，车队不太可能违背赛车的本性，通过牺牲性能来解决这一问题。虽然一个直截了当地的解决方案已经摆在眼前，但他“不相信”在找到一个永久性的解决方案之前，大家会简单地通过提高车身高度来解决问题。

“这绝对是一个真正的问题，但我认为我们需要解决它，并且我确信我们会解决它，”帕梅恩说道。“但我不相信，当你说如果我们能阻止这种情况发生，但前提是会慢半秒，我不认为会有人举手表示:‘我们会这样做，我们会在空气动力学上做些改变来阻止海豚跳发生。实际上，这样做会让我们损失很多下压力。’所以没人会这么做。我认为这让所有人都感到意外。”

如今的焦点将在于，在下周巴林的最后一场测试之前，车队能在工厂里解决多少问题，以及令他们头大的“海豚跳”是否真的会在本赛季的揭幕站中再现。

翻译/小飞侠