海德菲尔德：维特尔在与莱克勒克的比赛对抗中占据上风

2019年，维特尔在法拉利经历了一个艰难的赛季，仅赢得了新加坡一场胜利。但鉴于这场胜利正值法拉利表现的“巅峰”时期，相比之下莱克勒克的成绩更为可圈可点。

夏休结束后，勒克莱尔连续拿下了四场杆位，其中包括比利时和意大利的胜利。无论在积分还是排位赛成绩上，摩纳哥人都完胜维特尔。而后者则因为一些引人注目的失误而登上了新闻头条。

2007年的美国大奖赛上，维特尔代表宝马·索伯车队上演了自己的F1处子秀。身为维特尔当时的队友，海德菲尔德相信，如果维特尔能够避免这些失误，他将会重新振作起来。

“我认为对他来说最重要的是在比赛中少犯错误，”海德菲尔德在F1官方的《Beyond The Grid》博客节目中说道，“这是他在过去几年里最大的缺点，并且在他的世界冠军生涯中并没有表现出来。”

海德菲尔德认为维特尔和莱克勒克的实力比他们的成绩所显示的更为势均力敌，并且认为维特尔在比赛中实则更为强大。

“在我看来，维特尔在竞争中占据了上风，”德国人表示，“如果你看看他们的排位赛速度，去年年初塞巴有一些问题，但我认为他占据了一点上风，总的来说势均力敌。并不是莱克勒克一直在碾压他。”

“就纯粹的速度而言，我认为莱克勒克的进步可能会比维特尔多一点，但那仅仅是因为他还年轻，而且学到了很多东西，但我认为他们相当公平。”

海德菲尔德在2000年至2011年间参加了183场大奖赛，他觉得维特尔在公众心目中的形象略为“负面”，是因为年轻的超级巨星莱克勒克被大肆“吹捧”了。

“莱克勒克显然是一名出色的车手。但自从他来了以后，我从来没有说过或者认为维特尔做得不好。”他补充道。

“我认为这种情况就属于一位年轻的新秀进入F1的时候，没有人对他抱有很高的期望，然而他却击败了世界冠军。”

“因此（许多人）认为维特尔不是个好车手。但或许在几年后，每个人都会说:：好吧，看看莱克勒克。’到那时，他或许也会成为世界冠军，或者打败了所有与他比赛过的队友。你可以换个角度来看待这件事。”

翻译/小飞侠