比诺托：法拉利SF1000赛车在阿尔加夫只是“稍稍进步”

莱克勒克在排位赛中名列第四，近四个比赛周末中第三次仅仅落后于梅赛德斯双雄和红牛的马克斯·维斯塔潘，令法拉利成为排位赛里第三快的车队。但是在穆杰罗和纽伯格林的正赛里，摩纳哥人没能至少以相同的名次完赛，被其他处于第二级别的车手超过。

此次在波尔蒂芒，法拉利对SF1000赛车再次进行了一定幅度的升级，最重要的区域在于扩散器部分，试图完善近期的整套空气动力学升级计划。

莱克勒克在排位赛中以中性胎闯入Q3，让他在比赛中的策略与前十位发车的其他同级别对手不同。虽然开场阶段的混乱中，他的位置有所下滑，但在轮胎达到工作窗口后，依靠一停的策略，稳稳地以第四名完成比赛，取得了在红牛环和银石的两个领奖台之外，法拉利本赛季最好的单场战绩。

不过，赛后被问及SF1000赛车升级的效果时，比诺托否认有明显的改进。

“我不认为与穆杰罗的时候相比有明显的区别，我认为赛车只是稍稍进步了，但不是完全不同，”意大利人说道。“中游的战斗非常激烈，零点几秒可能足以帮助守在前面。”

“我认为在穆杰罗的时候，相比排位赛，我们的比赛速度非常糟糕。我认为在这里的比赛速度更好一点，但是有许多原因，不只是赛车的升级。对我们重要的是，我们要在接下来的比赛里证明，是升级带来了我们在这里见到的表现力，还是它是波尔蒂芒特定的结果。”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

维特尔赛车没有差别

当莱克勒克取得第四名时，他的队友塞巴斯蒂安·维特尔通过奋战后，拿到了积分区的最后一席。这是法拉利本赛季第四次两辆赛车在前十名完赛。

然而，维特尔已经连续九场排位赛输给队友，而且自英国大奖赛以来，还没能进入过Q3。德国人对自己连续多场低迷成绩所做的评论，被指是在暗示他的赛车与莱克勒克有区别，鉴于他即将在今年年底告别马拉内罗。

阿尔加夫的比赛后，维特尔在接受德国RTL电视台采访时隐晦地说道：“一方面，我感到满意，因为我感觉我今天跑得不错。我在开始时遇到了一些困难，排名下滑，并且有二三次险些失去对赛车的控制。在那之后，我实际上跑得挺好。

“但是另一方面，很明显另一辆赛车快得多。我在哪里损失了时间？全年我都保持缄默。有些傻瓜可能永远猜不透，但我是十足的傻瓜吗？我表示怀疑。”

但是，比诺托对于两辆赛车有差别的说法坚决予以驳回。“塞巴和查尔斯的赛车一模一样，毋庸置疑。

法拉利领队在接受Sky Italia采访时说：“我真心地希望塞巴斯蒂安能在伊莫拉排位得好一些，并在比赛里更多地拿出他的能耐。查尔斯当然非常出色，但可能你对第二名车手的期待更多。”