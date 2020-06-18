法拉利SF1000“快闪”，迈凯伦借F3赛车测试

距离2020赛季在奥地利开始还剩两个星期之际，F1车队竭尽所能进行准备。此前已经用完两天拍摄日的法拉利，在计划以旧赛车进行测试之前，以2020年赛车做了一次街头“快闪”。

马拉内罗当地时间昨天早上，莱克勒克驾驶着SF1000赛车从法拉利总部处出发，驶出车队旧工厂的那扇标志性的大门，随后途径赛车部门现在所在的大楼和法拉利博物馆，进入菲奥拉诺赛道，但是他没有进行任何跑圈。

虽然只是慢速行驶，但这是SF1000赛车自巴塞罗那季前测试结束后，时隔110天重新启动。

“通常我不会早起，但是今天早上有很好的理由，”莱克勒克表示，“可能吵醒了一些人，但是在马拉内罗街头驾驶SF1000很棒。”

“今天回到赛车里很激动，尤其是一天这么特殊的路线。坐回驾驶舱感觉就像回到家。这可能是以一种有趣的方式来说我们已经为重返赛道做好了准备。现在我迫不及待到奥地利驾驶SF1000了。”

这也是前一天Racing Point在银石赛道的国内赛道部分，由兰斯·斯特罗尔驾驶RP20进行“拍摄日”试车之后，第二辆重新发动的2020款F1赛车。

同样是昨天，因为没有旧赛车可用的迈凯伦，安排塞恩斯和诺里斯在银石驾驶Carlin车队的F3赛车进行适应性训练。

目前已知的还有，AlphaTauri计划于近期前往伊莫拉进行测试，而且可能在以2020年赛车做上限100公里的“拍摄日”的同时，动用2018年旧赛车做没有里程数限制的测试。