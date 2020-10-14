查尔斯·莱克勒克为法拉利在艾菲尔大奖赛中拿下第七名，为处于困境中的意大利车队连续三场比赛进入了积分区。

11场比赛过后，法拉利积80分排名年度积分榜上第六，与身前的Racing Point、迈凯伦、雷诺有着不小的差距。不过，比诺托认为SF1000自从在索契用上新的升级套件后，取得了“积极的”进步。

“我们没有指望很多不同，只是很小的升级，并且完成了我们在俄罗斯开始启用的套件，”意大利人表示。“我认为积极的是，它同我们在风动里和工厂里看到的情况关联得很好。”

“那意味着我们的赛车处于正确的方向上。剩余赛季里还会有一些进一步的升级，那也将会非常重要。对我们来说，关键在于车队正在研发赛车，而更重要的是要按照正确的方向去研发。”

相比正赛中的表现，莱克勒克在排位赛里拿到第四让人颇感意外。摩纳哥人在Q3里以0.01秒把红牛的亚历山大·阿尔本挤出第二排，而且领先了周日登上领奖台的雷诺的丹尼尔·里卡多将近0.2秒。

对于两天内赛车状态的起伏，莱克勒克表示那仅仅因为SF1000使用软胎在长距离作战中表现不佳。

“我认为我们最需要理解的是用软胎的第一阶段，”摩纳哥人说。“颗粒化和转向不足让我很挣扎。第二和第三阶段好一点，但是第一阶段对我的比赛造成巨大的影响。当然昨天”

“我认为周六表现是相当突出的，对排位赛是好事，我们在短距离方面挺强，但是在长距离方面我们对软胎特别挣扎。”

塞巴斯蒂安·维特尔在排位赛和正赛都排名第11位。比赛中，德国人出现了一次打转的失误，他承认自己跑得太冒风险，而且葬送了自己进入积分区的机会。

“我当时正试着取得进展并且冒着许多风险，回头看来，冒的风险太多了，”他表示。“我认为就是在我穿过尾流的时候，失去了对赛车的控制。那肯定不是有意的，但毁了我拿到更好成绩的机会。”

“比赛总归是不同的。你要跑很多圈，但我认为显然这场比赛挤在一堆赛车里一点也不轻松，那也是因为我自己的错，因此很难取得很多进步。我认为可能比起我们的完赛成绩，我们有更多的速度。但（对我）不是一场好比赛。”