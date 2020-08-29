法拉利SF1000在斯帕不只是引擎动力不足

本周末在斯帕进行的三节自由练习，查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔全部无法进入前十，甚至连边缘都难以触及。

周六上午的最后一个练习阶段里，莱克勒克仅仅排在第17位，而维特尔更是垫底。同时，俩人与刘易斯·汉密尔顿设下的最快单圈时间相差了2秒上下。

本阶段里，法拉利引擎的最高时速（在第一计时段）由莱克勒克做出，与使用本田引擎的丹尼尔科维亚特创造的331公里/小时相差了4公里/小时。

虽然使用法拉利动力单元的哈斯和阿尔法·罗密欧也落后除了乔治·拉塞尔之外的其余车手，位于最后七名的范围内，但是比诺托坦言SF1000不只是引擎欠缺动力，而且整辆赛车没有抓地力。

“我们难以让轮胎工作，我们在刹车和加速的时候都缺少抓地力，”意大利人在周五收工后表示，“赛车没有整体的表看。所以车手肯定会抱怨抓地力和整体的抓地力。”

“我认为这不是我们赛车的潜力，而如果对我们在发车区的位置和其他车队相关竞争力做对比的话。肯定不是我们赛车正常的状态。”

莱克勒克在接受采访时指出，SF1000需要提高在第二计时段里的性能，才有可能出现转机。事实上，法拉利已经在昨天的两个阶段里对两辆赛车尝试了不同的下压力方案，但是无论高阻力还是低阻力，还是没能找到最佳办法。

“我认为两辆赛车的情况都是如此，所以这跟车手没关系。真的是我们对赛车进行设定的方式，试图找到让轮胎工作的合适窗口，”比诺托补充道。

“如果你不能为轮胎找到合适的窗口，你就不能让它们工作。如果你没有抓地力的话，你可能不会在第二计时段跑快，结果就是你在三个计时段里都慢。”