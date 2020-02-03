法拉利：F1政治是我们的主要弱点之一

上赛季，当竞争对手们促使国际汽联关于引擎的使用问题做出进一步的技术解释时，法拉利发现自己被置于动力单元质疑的风暴中心。其他车队成员和车手们的一些回应和评论让法拉利一时处于尴尬的局面。

回首那起引擎风波，比诺托在接受Motorsport.com专访时表示上赛季最后阶段的局势恰恰暴露出他们车队的薄弱环节。

“我认为那可能暴露出了车队在那个赛季的弱点之一，”他说道，“我们车队在辩论方面的表现不够优秀，而对手们的表现要强于我们，特别是在利用媒体施加压力这方面。”

“因此我们必须明确如何做得更好，如何在未来做更好的应对，因为这是关于整个赛季的总体平衡。”

尽管对手对法拉利引擎性能的关注证明了这家意大利制造商取得的进步，但比诺托表示他不觉得对手们对其进步方式的困惑是称赞。

“不，事实上并非如此，”他说，“对我来说收到更多的是争论和指责，而最终的结果也是对他们施加更多的压力或别的措施，因此你也不得不接受采访并回答提出的任何问题。”

“我认为这造成了我们的分心，并且不得不一直在面对——这也是经验的一部分。我一直强调我们是一支年轻的队伍，与此同时我们也面临着这些新问题。”

但是，比诺托明确表示法拉利的引擎部门值得大大赞扬，因为他们已经从2014年涡轮增压混合动力时代第一年面临困难，变为去年成为标杆。

“我感到非常高兴，我知道这不是一个赛季就能够达成的，”他说，“2014年当我们开始执行一个新的方案时，我们落后于我们的竞争对手，我们经过了很长时间的努力来挑战他们。”

翻译/七七