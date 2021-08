法拉利250万欧元维修账单“暴露”F1预算帽问题

本赛季随着预算帽的引入,车队不得不绞尽脑汁削减开支,以确保其支出低于1.45亿美元的限制。由于无法承担过高的人力成本,梅赛德斯和红牛甚至“忍痛”在冬季进行了裁员。但随着赛季的推进,车队在应对赛车意外损坏费用时所面临的复杂情况引发了人们进一步的担忧。

瓦尔特利·博塔斯在伊莫拉的撞车事故,令梅赛德斯担心其或将不得不减少研发升级;而马克斯·维斯塔潘在英国大奖赛的事故产生的180万美元的维修费用也令红牛车队相当苦恼。

在匈牙利大奖赛上,当查尔斯·莱克勒克在一号弯被兰斯·斯特罗尔撞车而被迫退赛后,法拉利领队马蒂亚·比诺托建议,那些造成碰撞的车手应当为造成的所有损失“买单”。

然而,尽管并非所有车队都认同这样的操作是现实的,但比诺托认为,至少车队和F1的主管们有理由聚在一起共同商讨此事。

他表示,对于2021年上半年车队维修费用的核算显示,法拉利面临着250万欧元(300万美元)的维修费用。这表明如今车队必须在预算中预留出额外的一块以应对突发事故。

“这包括全方面的损毁,有时是我们自己造成的,所以不仅仅是其他车队撞了我们,”意大利人表示。“现在很明显,有很多人都在探讨,如果发生了事故,有车手对此负有责任,而你没有过错,但你的赛车受损了,那么造成的损失是否应该从预算帽中免除呢?”

“我认为这当然是很重要的一点,因为我提到250万欧元的原因是为了表明总体的维修费用可能是天价。那么,在这些情况下,我们是否应该考虑一种不同的监管方式?我认为探究这点肯定是有意义的。当然,目前还没有显著的解决方案,但毫无疑问,我们将在未来几周与国际汽联、F1和车队讨论这一问题,可能会想办法解决它,或者看看未来是否有任何解决方案。”

除了维修成本之外,目前另一项颇有争议的问题在于,如果车队由于其他车手的过失而导致引擎损坏,并被迫更换新的动力单元,他们是否应该免于遭受退后发车的处罚?

Marshals assist Charles Leclerc after he crashes out of Qualifying

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images