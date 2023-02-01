法拉利：2023年F1引擎30匹马力提升是“笑话”

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由于引擎冻结规则从去年年初开始执行，几家汽车制造商都选择冒着牺牲可靠性的风险，来确保获得尽可能最佳的基本性能。

法拉利以及为Alpine车队提供引擎的雷诺都承认，为了追求更长远的利益，他们已经在这方面做到了极致。因为二者深谙，规则只允许他们通过改变来提高可靠性，而非直接实现性能提升。

2022年年中，在法拉利引擎戏剧性的可靠性事件发生后，车队停止了“压榨“其动力元件，以试图在赛季的最后阶段更好地掌控局势。然而在阿布扎比收官站中，跃马通过可靠性调整获得了一些额外的动力，预计约相当于15匹马力。

此外在冬季也有猜测称，法拉利还握有15匹的额外马力，并将在其动力元件更耐用的情况下释放它。这引发了许多揣测，例如与上赛季相比，法拉利或将在2023年实现30匹马力的飞跃式提升。但车队领队弗雷德·瓦塞尔对这种疯狂的说法一笑置之，并淡化了任何关于法拉利在冬天对其动力元件进行调整，从而提升动力表现的说法。

“我不知道这些数字是从哪里来的，但这只是一个笑话，”瓦塞尔表示，“我们取得了一些进步，但这只是在可靠性方面。我认为去年引擎的表现根本不是问题。问题在于可靠性，我们的首要目标就是改善它。”

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, leave the garage Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“到目前为止，一切看起来不错。但赛道的实际情况则另一个方面。我认为车队遇到了一些难题，不仅仅是法拉利的问题。它来自赛道运行，弹跳和振动，在两个多星期的时间里，每个人都会对巴林的情况有更好的了解。”

在瓦塞尔针对法拉利引擎进步的评论发表之前，雷诺F1引擎主管布鲁诺·法明也曾在冬季表示，他期待国际汽联更加严格地确保被改善的都是真正的可靠性问题，而并非为提高性能而走的“后门”。

“国际汽联在2022年相当宽容，”法明表示，“我认为这很正常，因为每个人都受到可靠性问题的影响，显然不只是我们，因为我认为我们有来自不同制造商的30、40、50、60、70个要求，所以每个人都受到了这一问题的影响。”

“我期待国际汽联在未来会更强硬一点，但我没有任何相关信息。什么是真正的可靠性问题？这是一个我们无法回答的问题，因为在解决可靠性问题背后，你通常会获得潜在的性能提升。界限并不总是非常清晰，”他补充道。

“如果你遇到了像我们在2022年那样的水泵问题，我认为很明显这是一个纯粹的可靠性问题。但换一台水泵得不到任何好处。但如果你需要更换活塞环的材料，你就能够拥有更坚固、更经撞和性能更好的赛车，那么界限在哪里？明显并不清晰。”

翻译/小飞侠