法拉利2023年新赛车SF-23揭幕
法拉利车队发布征战2023年F1世界锦标赛的SF-23赛车，旨在新领队弗雷德里克·瓦塞尔的带领下再次向年度冠军发起挑战
法拉利选择在今年2月14日情人节，通过网络发布的形式为2023年赛车揭幕。在去年以F1-75的名字来庆祝恩佐·法拉利成立公司75年之后，今年车队在其F1赛车命名方式上回到了SF——即“Scuderia Ferrari”的首字母——加年份的形式。
当查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯将第三个赛季联袂代表意大利车队比赛时，马拉内罗基地迎来了新领队。在马蒂亚·比诺托因感觉得不到公司高层支持，于去年年底辞职后，过去六年出任索伯赛车CEO兼领队的瓦塞尔接过了带领跃马重返巅峰的重任。
2022赛季法拉利先扬后抑，莱克勒克取得了三战二胜的开局，一度表现出强烈的争冠势头。然而此后，马克斯·维斯塔潘强势扭转了争冠局面，并且依靠红牛RB18赛车强大的比赛竞争力，没有给法拉利对手任何机会。
尽管摩纳哥人在奥地利再胜一场，而卡洛斯·塞恩斯也在银石拿到了F1生涯第一个杆位和第一场胜利，使得法拉利全年取得了四场胜利——而且共收获12个杆位，但在整个赛季遭遇了严重的可靠性和临场策略问题，只能看着红牛问鼎双料年度冠军。
法拉利上一次赢得F1锦标赛冠军，还是2008年夺得制造商年度冠军，而2007赛季夺冠的基米·莱科宁至今仍是最后一位将车手锦标赛头衔带回马拉内罗的车手。
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