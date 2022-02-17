法拉利2022年赛车F1-75亮相

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这款跃马新赛车之所以名为“F1-75”，是为了纪念法拉利第一辆量产车在1947年发动以来75周年。而且新车在涂装颜色上也与往日的法拉利F1赛车有所不同，红色显得更深，同时整个车身上黑色部分明显增加。

2020和2021年连续两个赛季没有赢下过比赛，法拉利正经历着上世纪90年代初以来最长的胜利荒，而且自2008年的制造商年度冠军之后，再无锦标赛头衔入账。2020年，这支意大利车队更是跌入谷底，四十多年来第一次名列年度第六名。

不过2021赛季法拉利触底反弹，在年度第三名的争夺中击败迈凯伦。虽然查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯的搭档，意味着马拉内罗没有世界冠军车手坐镇，但俩人联手为跃马在去年的22场比赛里五次登上领奖台，摩纳哥人还收获了两个杆位。虽然塞恩斯初来乍到，但是他比队友获得了更多的领奖台成绩，而且最终在车手年度积分榜上排名第五，成为梅赛德斯和红牛之外，名次最高的车手。

本赛季将是莱克勒克和塞恩斯合作的第二个赛季。从去年的综合发挥来看，俩人配合默契并良性竞争。与此同时，去年获得F2年度亚军的罗伯特·施瓦茨曼将出任法拉利试车手。而且得益于新规则，这位俄罗斯年轻车手将得到两次周五第一节自由练习的出场机会。

此外，今年失去了比赛席位的安东尼奥·吉奥维纳兹将与哈斯车手米克·舒马赫分担替补车手的角色。而马蒂亚·比诺托则迎来了他作为法拉利领队的第四个赛季，恩里克·卡戴尔和恩里克·古尔蒂耶里继续分管底盘和动力单元部门。

明天，法拉利F1-75赛车将第一次驶上赛道，在马拉内罗背后的菲奥拉诺赛道利用拍摄日的机会对系统进行检测。随后意大利车队将于下周开赴西班牙巴塞罗那参加第一轮季前测试。

法拉利也成为第七支发布新车的车队，目前只剩下梅赛德斯、Alpine和阿尔法·罗密欧的新车还没有揭幕。不过，同样在明天，作为F1历史上第一支连续八年赢得制造商世界冠军的车队，梅赛德斯将发布W13。