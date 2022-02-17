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Formula 1 / Ferrari launch 新闻

法拉利2022年赛车F1-75亮相

法拉利发布取名为“F1-75”的2022年F1新赛车，力争从迈入新规则时代伊始便重新加入年度冠军争夺的行列。

Ferrari F1-75
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Enrico Racca, Enrico Gualtieri, Laurent Mekies, Carlos Sainz Jr., Piero Ferrari, John Elkann, Benedetto Vigna, Charles Leclerc, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari
Enrico Racca, Enrico Gualtieri, Laurent Mekies, Carlos Sainz Jr., Piero Ferrari, John Elkann, Benedetto Vigna, Charles Leclerc, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari
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Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari
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Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari
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这款跃马新赛车之所以名为“F1-75”，是为了纪念法拉利第一辆量产车在1947年发动以来75周年。而且新车在涂装颜色上也与往日的法拉利F1赛车有所不同，红色显得更深，同时整个车身上黑色部分明显增加。

2020和2021年连续两个赛季没有赢下过比赛，法拉利正经历着上世纪90年代初以来最长的胜利荒，而且自2008年的制造商年度冠军之后，再无锦标赛头衔入账。2020年，这支意大利车队更是跌入谷底，四十多年来第一次名列年度第六名。

不过2021赛季法拉利触底反弹，在年度第三名的争夺中击败迈凯伦。虽然查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯的搭档，意味着马拉内罗没有世界冠军车手坐镇，但俩人联手为跃马在去年的22场比赛里五次登上领奖台，摩纳哥人还收获了两个杆位。虽然塞恩斯初来乍到，但是他比队友获得了更多的领奖台成绩，而且最终在车手年度积分榜上排名第五，成为梅赛德斯和红牛之外，名次最高的车手。

本赛季将是莱克勒克和塞恩斯合作的第二个赛季。从去年的综合发挥来看，俩人配合默契并良性竞争。与此同时，去年获得F2年度亚军的罗伯特·施瓦茨曼将出任法拉利试车手。而且得益于新规则，这位俄罗斯年轻车手将得到两次周五第一节自由练习的出场机会。

此外，今年失去了比赛席位的安东尼奥·吉奥维纳兹将与哈斯车手米克·舒马赫分担替补车手的角色。而马蒂亚·比诺托则迎来了他作为法拉利领队的第四个赛季，恩里克·卡戴尔和恩里克·古尔蒂耶里继续分管底盘和动力单元部门。

明天，法拉利F1-75赛车将第一次驶上赛道，在马拉内罗背后的菲奥拉诺赛道利用拍摄日的机会对系统进行检测。随后意大利车队将于下周开赴西班牙巴塞罗那参加第一轮季前测试。

法拉利也成为第七支发布新车的车队，目前只剩下梅赛德斯、Alpine和阿尔法·罗密欧的新车还没有揭幕。不过，同样在明天，作为F1历史上第一支连续八年赢得制造商世界冠军的车队，梅赛德斯将发布W13。

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