法拉利2021赛车将直到测试前夕才亮相

在新规则之下，2021年基本将沿用今年的赛车，底盘的大部分主体结构将遭到冻结，空气动力学套件可以修改，同时有两次进行其他较大改动的机会。

今年的法拉利SF1000赛车竞争力明显不足，仅仅位列年度第六名。但是下赛季，意大利车队将以查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯的阵容出战，其中西班牙人将取代四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔。

对于新赛车，法拉利以更加传统的方式为其取名为“SF21”。车队领队马蒂亚·比诺托表示，当前的计划是现在明年早些时候正式介绍车手阵容，但是新车只会等到临近季前测试的最后关头才与外界见面。

“我们已经为明年的赛车取了名字，它会叫做SF21，”意大利人在传统的圣诞媒体通气会上表示——这次以虚拟的形式进行。

“这是非常简单的名字，因为我们相信明年会向2022年过渡。所以让我们就用SF21作为赛车的名字。它肯定部分是冻结的赛车，底盘与2020赛季相同。

“明年我们会在为赛车揭幕方面做得不同一些。我们会首先向我们的车迷、我们的合作伙伴和记者们介绍车队和车手。但是我们会组织第二场活动，可能在巴塞罗那冬季测试前夕为我们的赛车揭幕。它会以某种不同的方式进行。”

今年的SF1000赛车存在引擎缺乏动力和阻力太多两大主要病症，因此法拉利目标在明年克服弱点，尤其相信引擎的劣势能够挽回。

比诺托说道：“我可以确定地是引擎在马力机测试上运转良好，我认为在性能方面，它进步得不错，显然我是同2020年进行比较。

“我认为我们的动力单元将恢复竞争力。我认为我们不会是在赛道上表现最差的。这是我从马力机床测试中看到数据后的感觉。但是我不知道其他赛车正在做什么或他们进步了多少。”