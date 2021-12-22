法拉利2月中旬发新车，米克兼任替补车手

下赛季的F1将进行技术规则改革，空气动力学的巨大变化，将对赛车的外观和性能带来重大变化，目的通过改善跟车来增加超车的可能性。

法拉利在2021赛季重回前三名，走出了2020年遭遇的四十年来的低谷。查尔斯·莱克勒克与卡洛斯·塞恩斯的阵容为车队带来了五个领奖台和两个杆位。虽然没有像同样重整旗鼓中的迈凯伦那样赢下比赛，但在制造商年度第三的争夺中，跃马笑到了最后。同时，新加盟马拉内罗的塞恩斯名列车手年度积分榜第五，成为梅赛德斯和红牛之外，排名最高的车手。

在传统的圣诞媒体采访环节——因为新冠疫情而改为线上进行——法拉利领队马蒂亚·比诺托透露了关于2022年新车发布时间的信息，尽管具体日期还没有确定。

“赛车会在2月中旬展示，”意大利人说道。“我们还没有决定日期。日子会在2月16日至18日之间，但我们将在接下来几周里定下。”

虽然比诺托表示新赛车的命名同样没有确定，但赛车的设计和制造工作都“按计划”进行。同时，他坦言新一代赛车研发工作非常具有挑战性，因为没有任何车队有任何参考。

“我们知道我们没有其他人和竞争者作为参考，”比诺托表示。“这是最困难的一次，我们不知道其他人在做什么。但对我来说重要的是知道我们正在达成目标，正在按计划进行。”

“我们知道规则的修改是巨大的机会，对我们来说也是机会。我们从2021年起有了预算帽，明年会更严格， 也是一个大挑战。但是我不得不说，车队组织有序，正在非常有干劲地工作。”

2022赛季将有创纪录的23场大奖赛。法拉利公布了替补车手人选，除了离开阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹，米克·舒马赫将在明年继续代表哈斯比赛的同时，随时听候跃马的召唤。

另外，明年法拉利会在商业方面有一定变化，首当其冲的是“Mission Winnow”将不再是车队的冠名赞助。国际汽联公布的新赛季参赛名单上，跃马的名称里已经去掉了相关字样。不过，法拉利与菲利普·莫里斯集团的合作关系应该还会继续。

此外，西班牙桑坦德银行确认重新与法拉利牵手，从明年开始回到跃马的赛车上。2007年，这家西班牙金融机构跟随费尔南多·阿隆索与迈凯伦合作，并在2010年与西班牙车手一起加入法拉利，直到2017赛季结束后告别F1。现在桑坦德银行也将支持法拉利在2030年实现碳中和的目标。