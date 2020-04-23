法拉利：1.45亿美元是可接受的“预算帽”底线

新冠肺炎疫情影响之下，F1、国际汽联与包括法拉利在内的10支参赛车队商讨降低成本的措施，以试图在不可避免的经济危机中拯救车队。

此前，国际汽联主席让·托德在接受Motorsport.com独家采访时提到，疫情过后汽车运动必须采取“新方式”，而他认为对F1来说，必须从根本上降低每年的参赛成本。

虽然新技术规则的实施已经推迟到2022年，但是以预算帽为核心的财政规则会在明年如期开始，原本车队达成的共识是把成本上限定在每年1.75亿美元。迫于疫情带来的压力，车队同意进一步降低成本上限。然而，尽管磋商有“建设性”，削减到什么水平难以达成共识，特别是三大车队担心会导致裁员的结果。

在迈凯伦提出的1亿美元“极端”预算遭到否决之后，目前提出的是2021年为1.45亿美元，2022年则降低到1.3亿美元，但该方案还是没有得到所有车队的认同。

近日，法拉利领队比诺托在接受英国《卫报》采访时强调，对于跃马来说，1.45亿美元已经是可以接受的最小数目，如果要降到更低，车队唯有把人员安排到其他赛事中去，尽管这不是意大利车队希望发生的局面。

“与去年6月定下的水平相比，1.45亿美元已经是新的、很高的要求，”比诺托表示，“不采取进一步的重大牺牲是不可能实现的，特别是人力资源方面。如果（成本水平）要降到更低，我们不想届时的处境是不得不研究其他展现我们竞赛DNA的进一步选择。”

法拉利、梅赛德斯、红牛三支车队都向其他车队提供技术性支持，因此赞同采用双重标准的预算帽，考虑到其需要生产零件，而一些中游车队只需要购买。但是这个提议遭到迈凯伦的反对。

迈凯伦车队CEO扎克·布朗认为如果处置不当，4支车队消失也不足为奇。而在其车队领队安德雷亚斯·塞德尔看来，1亿美元预算也能打造出保持最高水准的赛车。然而在比诺托看来，极大幅度降低预算的举动本身将发出不利于F1的信号。

“F1必须在技术和表现力上处于汽车运动的巅峰，”意大利人说，“它必须对汽车制造商和想与这个最有声望的类别赛事建立联系的赞助商有吸引力。如果我们过分地限制预算，那么我们有大幅度降低水平的风险，使其更接近于较低级别的方程式。”

此外，法拉利支持红牛领队克里斯蒂安·霍纳提出的重新引入“客户赛车”概念的提议，来帮助小车队渡过难关。

“如果当前的紧急情况真的让一些现役参赛车队的生存成为疑问，并有必要修改某些中号基础，那么法拉利会采取开放态度，”比诺托表示，“这并非不可侵犯的，F1以前就采用过，而现在诸如MotoGP的赛事也在运用。”

车队、F1和国际汽联将对降低成本的进一步措施继续磋商。比诺托提醒说“仓促”之下做出决定是有风险的，因此必须“清楚地评估所有后果”。