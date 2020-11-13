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法拉利领队比诺托不出征土耳其大奖赛

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法拉利领队比诺托不出征土耳其大奖赛
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法拉利领队马蒂亚·比诺托将缺席本周末在伊斯坦布尔举行的土耳其大奖赛。取而代之，意大利人将留在马拉内罗的基地对跃马进行“远程指挥”。

近期比诺托透露过他计划不再现场督战本赛季剩余的一些比赛，以“实践”远程管理车队的可行性。

在展望本周末土耳其的比赛时，法拉利运动总监劳伦特·马吉斯确认比诺托将在本周末留守马拉内罗。

 “马蒂亚总是以一种创新的方式来处理他的角色，试图跳出原有固化思维的思考，”法国人表示。“他提出了一种工作方法，能够以最有效的方式灵活地处理管理的优先事项。他在担任技术总监时就已经采用了这种方法，现在作为车队领队更是如此。”

 “刚开始，在通气会或控制墙上看不到他的身影似乎有些奇怪，但他会利用所有现有的通讯技术，让他的声音和指令对于车队内外的所有人都是响亮而清晰的。”

随着2021年F1将迎来创纪录的23场比赛，所有车队目前都在评估如何更好地轮换员工，以避免倦怠，甚至包括高级管理层。

比诺托不是近年来第一个选择缺席周末比赛的F1车队高层。梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫也曾缺席去年的巴西大奖赛，以尝试在未来不再“全勤出席”每场比赛。但今年奥地利人并未再次做此尝试。

比诺托两周前在伊莫拉表示，尽管明年将面临赛历扩张的巨大挑战，但法拉利必须照顾好员工，以确保他们保持以往正常水平的效率和注意力。

 “就我个人而言，你需要平衡在赛道和工厂的工作，”比诺托说。 “工厂的活儿很重要，我们在那里开发和准备赛车。”

 “就我自己而言，我认为我不会参加所有的比赛。即使是在2020年，我也在考虑从土耳其开始，放弃本赛季最后阶段的一些比赛。但这在明年更有可能发生，因为当你负责整支车队时，比赛固然要紧，但车队的整体管理同样至关重要。

 “增加比赛数量必须建立在有所判断的基础上。你必须确保一些工程师和技术人员最终能找到一个平衡点。”

翻译/小飞侠

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车队 Scuderia Ferrari
Author Luke Smith

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