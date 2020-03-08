法拉利面临意大利北部封锁影响

自从今年年初新冠肺炎在中国首先爆发之后，国际汽联就“密切监督”疫情发展，并且表示在必要时采取措施。

本周五，国际汽联世界运动理事会发出通知，宣布已经成立了危机小组（Crisis Cell）来加强新冠肺炎全球性爆发对汽车运动社会的影响。这个小组由国际汽联医疗委员会主席Gerard Saillant提出组建，意味着在今年全球主要汽车运动赛事即将全面开赛之际，作为管理机构的国际汽联可能会介入更多。

国际汽联声明中表示：“一个国际汽联危机小组已经成立，并且每两天开一次会，对全世界的最新事态进行考虑。

“国际汽联将与成员俱乐部和推广方继续密切监督情况和可能的影响，遵循相关机构包括政府和世界卫生组织的建议。

“国际汽联将评估即将到来的赛事的赛程，采取任何需要的行动来帮助保护全球汽车运动社会和广大群众，包括在有必要的地方推迟赛事。”

此前，电动方程式三亚EPrix和F1中国大奖赛的推广方都在征得各个相关方面同意和支持之后，推迟了两场赛事。

但是，眼看近期疫情在除中国大陆之外的地方迅速升级，全球赛车运动正面临更多不确定性和难题。同样就在一天前，罗马EPrix也确认推迟。

2020赛季F1将于下周在澳大利亚墨尔本揭幕。澳大利亚政府虽然没有对欧洲重灾区意大利实施旅行禁令，但是将筛查从意大利来的旅行人士。而当前，F1官方正在与巴林大奖赛主办方与巴林政府进行磋商，确定如何在保证安全的前提下，不影响来自意大利的车队和相关工作团体的参赛。

日前，F1竞赛总监罗斯·布朗公开表示，作为世界最顶级的汽车赛事，F1不能仅仅因为疫情而暂停。他声称“不能冒没有必要的风险，但是我们不能仅仅是彻底停摆”，“关键是试着以最安全的方式维持这项运动（进行）”。

受到影响的不仅是汽车运动，摩托车运动也面对同样的问题。MotoGP已经对新赛季赛程进行了调整，新赛季大奖赛级别将于4月5日在美国奥斯汀揭幕。原定于在卡塔尔举行的揭幕战，只会进行Moto2和Moto3级别——因为车手和车队已经为测试而在赛道集结进行。泰国的主办方也提出了择日办赛的请求，并且获得了同意。

就在国际汽联危机小组成立24小时之后，面对确诊病例超过5800例，意大利政府在周六晚间宣布，从本周日（今天）起对北部隆巴迪地区实施封锁，包括意大利的商业中心米兰——倍耐力总部所在地。另外，包括法拉利总部马拉内罗所属的摩德纳，以及另外十个省也将受到牵连。目前，封锁期将维持到4月3日。AlphaTauri所驻扎的Faenza隶属于Ravenna，暂时没有被列入封锁范围。

当前，绝大部分法拉利车队比赛团队的人员已经离开了意大利，在赶赴墨尔本的路上。由于巴林与澳大利亚是本赛季第一个“背靠背”，跃马将直接赶往麦纳麦，尽管其人员将受到严格的健康检查。但是巴林大奖赛之后，法拉利车队人员将如何安排，将是最大的问题。