法拉利需要更多证据来确定高速弹跳问题得到解决

在前往更高下压力的赛道之前，法拉利仍然无法确定其最新的底板升级是否扭转了车队2024赛季的局面。

今年六月，意大利车队在巴塞罗那使用了全新底板，导致赛车在高速弯屡屡遭遇弹跳问题。这使得车队不得不用回此前的规格，并通过一系列的临时修复以缓解这一问题，但还是出现了成绩下滑。

在蒙扎，法拉利推出了其全新规格的底板，并且似乎达到了预期效果。在前排的混战中，查尔斯·莱克勒克甚至通过一停策略击败了迈凯伦，为法拉利在意大利主场赢得了一场激动人心的胜利。

“在像蒙扎这样赛道上，我们很难了解升级的影响。因为与本赛季其他比赛相比，我们的配置截然不同，” 法拉利领队弗雷德里克·瓦塞尔表示。“但归根结底，就排位赛来说，有六辆赛车的差距不到0.1秒，所以任何方面都会产生影响。”

然而至关重要的是，新的底板是否消除了高速弹跳的问题，需要在更长更快的高下压力弯角中接受真正的考验。

鉴于蒙扎并没有这种特点，巴库和即将到来的新加坡街道赛道也没有，所以在十月中旬的美国奥斯汀大奖赛之前，这一问题不会有一个明确的答案。”

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

”我们需要等待更常规的赛道，看看这次升级是否真的改变了我们的赛季；我们将从现在开始为胜利而战，或者我们将回到我们在赞德弗尔特看到的局面，“在蒙扎以第四名完赛的卡洛斯·塞恩斯表示。

“老实说，我不确定。我们需要更多对新底板的测试样本，我们去到更常规的赛道。我想下一条比较常规的赛道是奥斯汀，因为即将到来的巴库和新加坡也很特殊。奥斯汀会告诉我们这个新底板到底有多好。”

“在巴库，没有一个高速弯或中速弯，都是低速弯，就像新加坡一样。所以我认为我们无法了解到赛车在高速或中速弯中会进步多少。”

对此莱克勒克也持谨慎态度，认为迈凯伦和红牛在依赖更多下压力的赛道上仍会领先一步。

“升级无疑让我们距离迈凯伦更近了，但我不认为这足以让我们在赛季剩下的时间里在其他赛道上击败他们，”摩纳哥车手表示。

“对我们来说，新加坡可能是一条强劲的赛道。在其他赛道上，我仍然觉得我们比迈凯伦和红牛落后一步。但我们已经看到，如果我们在每件事上都做到完美，我们可以比肩迈凯伦。我们已经向前迈进了一步。但我认为我们还需要在其它一些方面再接再厉。”

翻译/小飞侠