法拉利：重要的是理解斯帕灾难原因并往前进

随着查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔在本场排位赛里分别获得第13、14名，法拉利在本周末正赛的发车位置，达到了2009年新加坡大奖赛以来，在干地、没有处罚、没有机械故障情况下的最低点。

整个周末，两位法拉利车手从未在阶段的时间榜上挤进前十名。莱克勒克和维特尔在周六上午的练习阶段排在倒数四位，后者更是垫底。在德国人看来，能够进入Q2已经是意料之外的结果。

“这不是赛车今天在这里可以发挥出来的真实图景，”维特尔说，“显然我们尝试了一切能试的，昨天晚上做了很多工作，试图在今天好转。”

“我认为我们确实好转了一点。显然我们没有达到我们想的位置，但这不是第一场比赛、第一场排位赛出现这种情况。

“第13位肯定不像第一位那么激动人心，但是我们仍然试图把一切整合到位。今天早上看起来我们连Q2也没办法进入，丹我们两辆车都成功了。

“显然这不算成功，但这已经是我们今天所有能做的了，所以我们接受。”

对于莱克勒克口中法拉利SF1000赛车的“大退步”，法拉利领队马蒂亚·比诺托理解赛车无法给车手带去信心，但是他也认为与周五相比已经又了一定程度的改善。

“毫无疑问现在是很难的情况，我们没法高兴，没有人，车迷也是，”意大利人说，“现在重要的是理解并往前进。周五的自由练习里，赛车让车手很挣扎，我们没法让轮胎工作，因此车手没有信心。”

“这个周末的开始就不好，所以我们做了各种可能的调整，例如平衡、设定、出场圈。这是我们如何准备在出场圈把轮胎预热得更好，让它们达到更好的表现。

“但是我们没有能达到我们想要的。这个周末我们缺失一些东西，但是我认为工程师们可以理解原因。情况比昨天已经有了进步，但是不足够跑在其他对手前面。”

当法拉利在本场排位赛遭遇大溃败时，梅赛德斯则霸占了第一排的发车位置。德国车队的领队托托·沃尔夫则表示他对竞争对手法拉利的糟糕处境感同身受。而在他看来，法拉利需要重新审视“某些内部人员”做的决定”。

“有人必须质疑的是（法拉利）在近一段时间里定下的优先任务，以及为什么会缺乏表现，”奥地利人说，“总体上，车迷和法拉利员工都不应该得到这样的结果。”

The Ferrari garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

正赛豪赌雨战

事实上，法拉利引擎阵营的六名车手，在周六的练习和排位赛里都排在了倒数八名，只有威廉姆斯的两辆赛车混在其中。

比诺托承认SF1000的问题不只是直线速度不够，还有整辆赛车缺少下压力。因此，无论他的车队如何尝试，始终无法让轮胎达到工作状态。

法拉利负责赛道运作的竞赛总监劳伦特·马吉斯承认，车队还未找到真正的解决办法，因此只能寄希望于周日下雨来搅乱局面。

“明天的比赛手法会不一样，我们在这里用了比竞争对手更多的下压力，如果明天天气不好的话，也许会帮助我们，”法国人说道。

当前的天气预报显示周日比赛期间会有大雨将临。被问到法拉利是否在赛车调校方面为正赛冒险时，意大利人回答说：“绝对的。我们需要这么做。现在是艰难时期，要经历所有意外的波折非常有挑战。

“但是作为一个集体，我们一起学到了如何共渡难关，我相信当我们找回正确的速度时，那会是积极的。”