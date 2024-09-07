法拉利重组F1技术部门领导团队
法拉利重组F1技术部门领导班子以筹备“汉密尔顿时代”
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, 1st position, parks his car in Parc Ferme
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
法拉利对F1车队技术部门高层进行人事调整，任命梅赛德斯原骨干洛伊克·塞拉担任底盘技术总监，为2025赛季刘易斯·汉密尔顿加盟做准备。
年初，七届世界冠军汉密尔顿突然宣布将在2024赛季结束后离开合作了12年的梅赛德斯，下赛季投奔F1历史成绩最出色的法拉利。此后，意大利车队宣布去年才加入梅赛德斯的比利时人杰罗姆·丹布罗西奥将与塞拉一起加入马拉内罗的团队。
塞拉2019年在梅赛德斯升任性能总监，去年已经离开布莱克利的团队。根据协议，他将在今年十月正式到马拉内罗履职，原本他将在恩里克·卡戴尔领导的团队中出任底盘性能总监。然而，随着意大利人已经从法拉利离职，将在未来加入阿斯顿·马丁，他的法国同行将成为继任者。
法拉利将在明年迎来近年来最大的变化，汉密尔顿将成为2020年塞巴斯蒂安·维特尔离开后，第一位代表跃马比赛的世界冠军。
根据法拉利的声明，新的技术部门高层框架中，塞拉将向领队弗雷德里克·瓦塞尔汇报工作，
法比奥·蒙泰基将负责底盘项目工程；车辆性能由马尔科·阿杜尔诺负责；空气动力学则由迭戈·通迪领导；马特奥·托尼纳利主管赛道工程；迭戈·伊韦尔诺将在负责底盘运作的同时继续担任竞技总监；动力单元技术总监由恩里克-瓜尔蒂耶里出任。
法拉利原本试图说服已经决定与红牛分道扬镳的阿德里安·纽维加入，但已经放弃努力，而65岁的英国人预计将前往阿斯顿·马丁继续他的事业。据悉，依照纽维与红牛达成的协议，他可以在明年第一季度结束时离开米尔顿·凯恩斯后，立即在其他F1车队投入工作，而他的去向最早可在本月对外宣布。
法拉利已经在2024赛季赢得了三场比赛，分别是卡洛斯·塞恩斯在澳大利亚的获胜，以及查尔斯·莱克勒克在摩纳哥主场折桂，随后上周日第二次为跃马在蒙扎家门口登顶。而摩纳哥人将在下赛季与汉密尔顿联手。
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