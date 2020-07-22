法拉利重组技术部门，并提高领导职责标准

本赛季，法拉利的开局令人失望，虽然查尔斯·莱克勒克在揭幕战获得第二名。但SF1000无论在直线速度还是空气动力学表现，都远远落后梅赛德斯，还被红牛赶超。制造商年度积分榜上，意大利车队在三场比赛过后，仅仅排名第六。

法拉利领队马蒂亚·比诺托在匈牙利赛后表示，车队已经做好从内部进行调整的准备，但是他也强调不会因为战绩不佳而解雇人员。

在距离下一轮从银石开始的“三连赛”一个多星期时，法拉利公布了技术部门重组的计划，设立了全新的性能开发部门，并由已经负责空气动力学和车辆项目管理的卡戴尔担任该部门的主管。

该部门将“倚重”重新出山担任顾问角色的罗里·拜恩和空气动力学总工程师大卫·桑切斯，成为赛车开发的“奠基石”。

马拉内罗的其他部门的责任人保持不变：恩里克·古阿尔迪尔利掌管动力单元开发；劳伦特·马吉斯依旧作为竞赛主管并负责赛道运作；西蒙·雷斯塔领导底盘工程部门。

“正如前几天所说的，我们正对组织结构的技术层面进行改变，以此加快赛车性能方面的设计和开发，”比诺托在声明中表示，为了明确职责和工作流程，需要在方向上做出改变，同时重申公司对技术人才的信任。”

“我们相信法拉利的员工都是最高水平的，并且我们在这个方面绝对不会嫉妒我们的主要竞争对手，但是我们必须做出果断的决定，提高部门领导职责的标准。”

可以理解的是，法拉利高层决定力挺比诺托本人，而非换帅。意大利人坦言考虑到2021年赛车研发的冻结，车队已经对困难将持续到明年做好准备。因此，本次技术部门重组之后，将以更长远的未来为目标。

“我们已经多次说过，但是有必要重申一遍：我们已经打下的基础，是为了开启一个全新的、能够获得胜利的新时代，”比诺托表示。

“这会需要一些时间，而我们会遭遇像现在这样成绩和表现上的挫折。但是，我们必须以坚韧和决心来面对这些缺点，力求尽可能快地重返这项运动的巅峰。这是我们共同的目标，也是全世界我们的车迷对我们的期待。”

法拉利将在2021年迎来新的车手组合，由卡洛斯·塞恩斯取代塞巴斯蒂安·维特尔，担当查尔斯·莱克勒克。