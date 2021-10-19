在土耳其的比赛中，法拉利进一步消减了与积分榜第三的竞争对手迈凯伦的差距，在比赛剩余六站的情况下仅落后英国车队7.5分。

尽管上个月迈凯伦在蒙扎凭借一二完赛收获了单场比赛的最大积分，并在俄罗斯站后将差距拉大到了17.5分，但在土耳其法拉利又驳回了一城。

法拉利一直表示，为了重返领先行列，车队正在把大部分精力放在为2022年的新规则作准备上，并已把2021年设定为过渡年。但比诺托表示，击败迈凯伦是整个车队都明确的目标，并将有助于车队在压力下做好与对手对抗的准备。

“这当然是我们已经和团队沟通过的目标，”当被问及争夺第三的重要性时，比诺托回应道。“我认为每个人都赞同这一点。如果能拿到第三名就太棒了。”

“我认为，即使在本赛季结束前设定一个明确的目标，这对我们来说也是重要，因为这是一种在压力下工作的方式，我们将为此接受训练。所以，是的，我们的目标是在赛季末获得第三名。“

Charles Leclerc, Ferrari SF21, arrives on the grid Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

在土耳其，查尔斯·莱克勒克以第四名的成绩与今年的第二次领奖台擦肩而过。而从发车区末尾起步的小卡洛斯·塞恩斯一路奋勇战斗，最终获得第八。

两人目前使用的都是法拉利升级版的混合动力系统。这也为法拉利在与迈凯伦的竞争中助了一臂之力。塞恩斯表示很难说升级后的动力元件为第三的竞争贡献了多大的力量，但希望它能够带来些许的优势。

“你看到了在土耳其，我们比迈凯伦快，”塞恩斯说道。 “在索契，他们的速度比我们快。所以我仍然相信，直到年底，形势会跌宕起伏。”

“这台引擎应该帮到我们的是，我认为我们在那些落后的赛道或许能更接近他们。而在那些我们领先的赛道，我们或许可以更胜一筹。”

“这正是我们推进升级以来一直所寻求的，希望这能带给我们一点优势，试图让竞争变得更复杂一些。在土耳其我们成功地削减了他们10分，这在我们正在追近分数中是相当大的一块。我们在战斗，还有六场比赛，什么事都有可能发生。”

翻译/小飞侠