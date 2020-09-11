法拉利：较早通知维特尔替换决定有助他找到2021年席位

在2020赛季暂停进行期间，法拉利在5月份通知维特尔，车队不会与他续约。本周早些时候，维特尔与Racing Point达成协议，将在明年加入其正在准备的阿斯顿·马丁F1项目。

维特尔留下的消息对外公布之后，包括六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿在内的诸多F1同僚为他感到高兴。而作为这位四届世界冠军车手现任东家的领队，比诺托也表达了个人的支持，并且希望法拉利较早的通知他起到了帮助作用。

“我认为这不是意外，”意大利人说道，“我们为这个结果非常高兴。我认为，事实上我们在这个赛季非常早的时候就把我们对于明年的决定告诉了他，给了他所有的机会来为2021年找到一个位子。所以最终我作为个人为他非常高兴。”

“我认为塞巴仍然在明年的车手名单上对F1是件好事，因为他到底是一位四届世界冠军，并且我认为他是非常棒的车手。他在阿斯顿·马丁/Racing Point会表现好吗？我认为是的，我当然希望他有好的发挥。我认为我们可以在明年挑战他，希望我们可以跑在前面。”

本周末，法拉利在穆杰罗进行的托斯卡纳大奖赛期间庆祝其在F1参加的第1000场比赛。而维特尔与Racing Point/阿斯顿·马丁签约的消息在周四早上对外公布。

正在米萨诺备战比赛的MotoGP传奇瓦伦蒂诺·罗西在获悉后表示，他相信这位四轮世界的同行能够在明年重新找到感觉，而他为维特尔与法拉利的关系走到终点感到“非常遗憾”。

自2015年维特尔转投法拉利以来，双方已经合作了六年，德国人为马拉内罗基地带回了14场胜利，唯独欠缺世界冠军头衔——未能复制儿时偶像迈克尔·舒马赫与跃马共同取得的成功。

尽管如此，维特尔表示他一点不对在马拉内罗的时光感到后悔，而且意大利车队对他永远有特殊的意义。

“我认为自然地，我加入法拉利不是只为了加入法拉利，而是为了赢下锦标赛；不是只为了赢比赛，而是为了赢下锦标赛并且以正确的方式，”维特尔表示。

“显然在那方面，你可以说我们失败了，我们没有赢得锦标赛。我认为我们经历过不想错过的很好的瞬间和高光时刻。我认识了那些真正帮助过我的人。我交到了朋友，可能是一生的朋友。所以，我不想错过（加盟法拉利）并且不后悔我们在法拉利度过的这些年。

“他们（法拉利）是我人生中很大的一部分。从一开始法拉利（在我心里）有特殊的位置。因为我看着迈克尔代表法拉利比赛长大，所以肯定的是，我本来想做得比我实际做到的更好。但是我绝对已经尝试了一切。

“正如我说的，我们经历过好时光，也有坏时光，但是可能这就是其中的一部分，对我们双方来说都是。现在是时候往前看了。“