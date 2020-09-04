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法拉利车手迎接艰苦的意大利大奖赛

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法拉利车手迎接艰苦的意大利大奖赛
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塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克已经为本周日在法拉利主场遭遇艰苦的意大利大奖赛做好准备，尽管摩纳哥人在周五第二节自由练习里进入了前十名。

莱克勒克在周五下午的阶段里名列第九，而维特尔落后3个位置。这是法拉利自上周末的比利时大奖赛第一节练习以来，最好的阶段排名。尽管如此，摩纳哥人与梅赛德斯之外最快的赛车，仍有半秒钟的差距。

从周五的情况来看，在梅赛德斯牢牢占据统治地位时，“第二级别”的争夺因为红牛暂时无法跟上银箭而更加激烈，而且AlphaTauri显示出强劲势头。对此，莱克勒克承认实际一点的话，法拉利当前没有保证进入排位赛Q3的竞争力。

“希望进入Q3，我认为我们接近了。现在现实地说，我们没有进入Q3的表现力，但是我们很接近，”摩纳哥人在周五练习结束后表示。

“我们原来预计在轻油时会更糟糕一点，但是对于重油，我们预计会更好一点。所以我们肯定需要为比赛取得进步，否则会对非常非常困难。

“我们看上去很难找到平衡，而重油时整体的轮胎衰退很厉害。这方面绝对有很多需要改善，但是看到我们的排位赛速度相当积极。”

对于SF1000本周末在蒙扎的困境，维特尔认为与赛道本身的特性和赛车的问题都有关系，但他也承认赛车难以控制。

“赛车难以驾驶，但不是第一次，”德国人说道。“在直道上损失，这在意料之中。就我们想要达到的目标来说——就是一辆更好驾驶的赛车——是在进弯时缺少抓地力。”

“相当多的就是所有四条车轮，赛车滑得很厉害。就像你说的那样，难以驯服。非常难以把一切做到位来跑好一圈。但是我们会争取在明天有所改进。”

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