法拉利车手迎接艰苦的意大利大奖赛

莱克勒克在周五下午的阶段里名列第九，而维特尔落后3个位置。这是法拉利自上周末的比利时大奖赛第一节练习以来，最好的阶段排名。尽管如此，摩纳哥人与梅赛德斯之外最快的赛车，仍有半秒钟的差距。

从周五的情况来看，在梅赛德斯牢牢占据统治地位时，“第二级别”的争夺因为红牛暂时无法跟上银箭而更加激烈，而且AlphaTauri显示出强劲势头。对此，莱克勒克承认实际一点的话，法拉利当前没有保证进入排位赛Q3的竞争力。

“希望进入Q3，我认为我们接近了。现在现实地说，我们没有进入Q3的表现力，但是我们很接近，”摩纳哥人在周五练习结束后表示。

“我们原来预计在轻油时会更糟糕一点，但是对于重油，我们预计会更好一点。所以我们肯定需要为比赛取得进步，否则会对非常非常困难。

“我们看上去很难找到平衡，而重油时整体的轮胎衰退很厉害。这方面绝对有很多需要改善，但是看到我们的排位赛速度相当积极。”

对于SF1000本周末在蒙扎的困境，维特尔认为与赛道本身的特性和赛车的问题都有关系，但他也承认赛车难以控制。

“赛车难以驾驶，但不是第一次，”德国人说道。“在直道上损失，这在意料之中。就我们想要达到的目标来说——就是一辆更好驾驶的赛车——是在进弯时缺少抓地力。”

“相当多的就是所有四条车轮，赛车滑得很厉害。就像你说的那样，难以驯服。非常难以把一切做到位来跑好一圈。但是我们会争取在明天有所改进。”