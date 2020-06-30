法拉利调整SF1000研发方向，但升级赶不上奥地利

2020赛季本周末就将在奥地利开始，并且连续两个周末在红牛环赛道进行。当梅赛德斯和红牛将对赛车升级时，法拉利则表示要等到第三场在亨格罗林的比赛才会带来升级。

由于意大利北部原本是全球新冠肺炎疫情大流行在欧洲的第一个爆发地，法拉利在3月中旬就关闭了马拉内罗工厂，成为最早停工的车队。5月份复工之后，一个多月的时间给意大利车队在升级部件的生产上带来困难，而且法拉利领队马蒂亚·比诺托透露，在对巴塞罗那季前测试的结果分析之后，车队决定从空气动力学方面调整SF1000赛车的研发思路。

“事实是测试的结果让我们在研发方面进行重大的方向调整，特别是在空气动力学方面，”比诺托在法拉利发布的奥地利比赛前瞻中表示。

“首先，我们必须理解为什么我们没有在赛道上看到我们想要的结果以及整个项目需要做多少校准。如果按我们计划的方向继续工作，那么会适得其反，不会实现我们想要的目标。”

“因此我们决定为整辆赛车开发一个新项目，尽管有些部件来不及赶上第一场比赛。我们的目标是7月19日在亨格罗林进行的第三场比赛启用升级。”

比诺托承认早在前往澳大利亚之前，法拉利就知道SF1000“不是最快的”，但是通过几个星期时间的分析、模拟器工作，对赛车的现状更加了解。而他希望到了匈牙利后，能够对2020年法拉利的竞争力有更好的认识。

“在奥地利，我们必须尝试尽可能利用到每个机会，然后等到匈牙利，按照我们正在进行的新研发步伐，加上我们对手自己完成的开发，我们将能够了解相比其他人，我们真正的竞争力位置。”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 with Toyoharu Tanabe of Honda Photo by: Red Bull Content Pool

本田引擎升级到1.1规格

法拉利没有透露是否将对动力单元进行升级，但是其竞争对手红牛将在自己的主场得到本田的新版本引擎。日本制造商带来的1.1版本的动力单元，改善了可靠性，并且可以在使用时更加激进。

该版本属于原先"规格2”引擎计划的一部分。“规格2”在3月份已经完工，但是因为日本工厂关闭——尽管相较于其他制造商较短——无法达到Dyno测试的标准，因此不能算彻底完成既定的升级计划。尽管如此，本田方面认为“规格1.1”将在动力和可靠性方面与梅赛德斯相抗衡。

去年，本田在红牛环推出的升级，帮助马克斯·维斯塔潘在红牛主场取得一场酣畅淋林的胜利，并且实现了二连胜。