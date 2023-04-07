法拉利请求国际汽联重审塞恩斯的墨尔本处罚决定
法拉利已经向国际汽联提出请求重审卡洛斯·塞恩斯在澳大利亚大奖赛中受到的处罚，希望至少得到与赛会干事“公开的讨论”的机会。
墨尔本比赛最后阶段，在第二次红旗后的静态起步的一号弯争夺里，排在发车区第四位的塞恩斯撞上了身前的同胞费尔南多·阿隆索。同时发生的一系列事故导致比赛立即再被红旗中断，而在最后一次重启之前，法拉利车手收到了赛会干事开出的5秒罚单。尽管他在安全车带领下的最后一圈以第四名完赛，但身后所有赛车堆积在一起，使得他直接滑落到第12位。
对于这次处罚，塞恩斯相当气恼，原因是他认为赛会干事应该至少听取自己的解释。而同期发生的Alpine队友皮埃尔·加斯利和埃斯特班·奥康相撞退赛，赛后才进行调查，俩人都逃过处罚。另外，威廉姆斯的洛根·萨金特同样从后撞上AlphaTauri的尼克·德弗瑞斯，但赛会干事甚至没有进行调查。因此塞恩斯直言这是他收到过“最不公平的处罚”。而获得第三名的阿隆索也认为对塞恩斯的处罚“太严厉”。
本周四，法拉利领队弗雷德里克·瓦塞尔在接受媒体采访时透露，车队已经在赛后向国际汽联递交了重审请求，至少寻求“公开的讨论”。
“我们正在与国际汽联讨论，我们把报告发送给了国际汽联，我不想透露讨论的任何细节，”瓦塞尔说到。“唯一的事情是关于加斯利/奥康，肯定还有一号弯里萨金特/德弗瑞斯的事故，而赛会干事的反应却不一样。但我想避免发表任何评论。”
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
这是本赛季连续两场大奖赛后，有车队对赛会干事的裁决提出重审的要求。阿斯顿·马丁在吉达成功上诉，帮助阿隆索拿回了第三名。不过，这项程序分为两个阶段，首先需要提出诉求的一方递交新证据，即裁决做出时当值赛会干事没有掌握的信息。如果他们接受新证据，那么可以重新审查相关事件，并举行一场听证会。
“我们可以期待的至少是与他们进行一次公开的讨论，也是为了这项运动好，避免出现这种裁决，即同一个弯角里有三起事故，决定却不同，”法拉利领队说到。“最失望的是卡洛斯，你们在无线电里听到了，连听证会也没有。”
“因为事件非常特殊，就这起事件来说，我认为原本合理的是进行一次听证会，就像加斯利和奥康那样，考虑到比赛已经结束，没有影响领奖台。”
瓦塞尔没有透露法拉利是否有例如事故发生前赛车数据的新证据，他表示：“什么是正确的处罚取决于赛会干事，但在我看来至少对卡洛斯、对车队是重启讨论，这只是第一步。结果如何由国际汽联决定。我们肯定有我们的论点，但我只想和国际汽联讨论。当然我们期待重审的决定，因为这是请求重审，而且我们不想得到相同的决定。”
由于四月中旬没有赛事，F1在前往阿塞拜疆之前有三周的间隔。如果国际汽联的赛会干事接受法拉利提出的请求，他们将决定等到巴库举行听证会，还是在此之前。而如果塞恩斯在墨尔本受到的处罚被取消，那么先前获得第四至第九名的兰斯·斯特罗尔、塞尔吉奥·佩雷兹、兰多·诺里斯、尼科·霍肯博格、奥斯卡·皮亚斯特雷和周冠宇将分别退后一位。而当时拿到最后一分的角田裕毅将无缘积分区。
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