法拉利：让维特尔在新加坡获胜是“关键的”

当时，正处于第三位的维特尔落后于队友查尔斯·莱克勒克和刘易斯·汉密尔顿，但先进站以便尝试用削减时间的策略来超过梅赛德斯车手。

较早的进展意外地让维特尔同时超过了获得杆位的莱克勒克。法拉利选择不强迫这位四届世界冠军让过莱克勒克，因为德国人已经处于开阔地带，而他的队友则被红牛的马克斯·维斯塔潘追上。

尽管维特尔在2019赛季出现了很多失误，而没有带领法拉利向年度冠军发起冲击，比诺托表示他在下半赛季的状态进步应该得到表扬，包括在新加坡获得有突破性的胜利。

比诺托称维特尔为一名“关键的车手”，并且是“我们项目的核心”。他表示打破胜利荒对维特尔是有益的，同时认识到法拉利以车队利益为先也对他有帮助。

“赛季开始后的时候他对赛车的感觉不好，特别是刹车不稳定，”比诺托说，“我认为（莱克勒克的）挑战对他也是很好的参照物，因为有一个速度很快的队友让他有点头疼。”

“为了自我进步，他一直做着分析。他尝试不同的方法，在这方面非常冷静；他研究数据，比较计时段，研究他在哪里慢一点或快一点。”

“上半赛季他受到了很多压力。我认为他在下半赛季里应对得非常好。在新加坡的胜利对他是关键的，不只是胜利本身，还有对车队的信任。他知道如果有必要的情况下，他可以依赖车队的帮助。”

“我认为那是正确的，是正确的选择和时机来让他获胜。”

法拉利在2019下半赛季有所进步，而新加坡是车队连续六场杆位之一。虽然意大利车队在动力方面的优势产生了争议，但是在空气动力学性能方面也有提高。

虽然莱克勒克的成绩更加出色，但是赛车在过弯特征方面的改善也帮助了维特尔，特别是他的平均发车位置在夏休期前是3.7，下半赛季则改善到了2.5。

“当他对赛车总体有了很多信心后，我认为他跑得非常快，”比诺托说，“他的比赛速度与查尔斯非常接近，后者在排位赛里更快。”

“所以我会为他的下半赛季对他说‘做得好’，为他在度过了不容易的上半赛季后做出应对说‘做得好’。”

翻译/小飞侠