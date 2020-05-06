法拉利认为F1经济损失可以控制在2020年内

2020赛季因新冠肺炎疫情而暂缓，虽然F1计划在7月初重新开赛，并目标举行15-18场大奖赛，但是比赛场数的减少、一些比赛肯定不会有观众到场，必然对这项运动今年的财政收入带来影响。

对于参赛车队来说，没少一场比赛就蒙受不同程度的损失，因为大奖赛推广者支付的承办费是车队来自年度分红收入中的重要组成部分，另一项则是F1和车队各自的赞助收入。

法拉利公司CEO卡米莱利在近期向投资者做第一季度报告时，坦言F1受到的经济冲击将以“最残酷的方式”影响其公司2020年的业绩，而且结果如何“最难以预料”。

“F1无疑是将以最残酷的方式对2020年业绩产生不利影响的业务，并且也是迄今为止最难以预测的业务，因为原赛历上有22场比赛，”意大利人说。

“国际汽联和F1集团现在预计最多将举行18场比赛，其中许多比赛将没有车迷（现场观赛）。这肯定意味着商业权利持有者获得的收入和赞助——这是我们的两个主要收入来源——会大大减少。“

为了应对疫情带来的经济危机，F1已经把新技术规则推迟到2022年实施，同时冻结赛车的研发，在2021赛季沿用今年的赛车。

至于最为微妙的“预算帽”，F1竞赛总监罗斯·布朗在本周一接受采访时透露，10支车队已经同意明年实施的“预算帽”制度将以1.45亿美元为起点。此前，法拉利坚决抵制成本上限降低到这个水以下。

卡米莱利对F1参赛成本控制能够达成协议表示支持，并希望通过一系列措施能够使经济损失的周期控制在今年之内。

“为了减轻其影响，至少是部分地，原定于2021年实施的新技术规则将推迟到2022年生效。此外，对于冻结各种组建并由此在接下来时期里降低成本，取得了重大进展。同时，针对2021年生效的‘预算帽’也有了实质性进展，有望在近期得到落实。

“我们希望这样的成本上限将使F1对所有参赛者在经济上更具可持续性，同时确保它仍旧是全球首屈一指的赛事，也是汽车创新和技术实现飞跃的源泉。

“虽然F1的收入和利润受到打击很难消化，但好消息是，所造成的重大损失应该是短暂的，可以控制在2020年内。”

当被投资者问及如何看待F1中期的潜在收入以及2021年的影响时，卡米莱利认为虽然经济方面的影响可以控制在2020年，但哪怕大幅度降低预算，也无法彻底挽回这一年的损失。

”当前在收入方面，我们认为尽管有些难以预料，但是应该能通过比赛而恢复，”他回答说，“比赛是收入很大的来源，还有就是赞助。”

“我们知道F1集团在吸引新赞助商方面花了很大功夫。显然现在的情况耽误了某些事情，但是希望2021年就能恢复。因此在目前这个阶段，我们不认为商业权利所有者明年的F1收入会大幅减少或持续减少，如果一切不变。”

“尽管我们降低了在F1的成本，但是我们无法通过降低成本来抵消费用，无法抵消对赞助费收入的打击，特别是来自商业权利持有者的收入。所以，对收入的影响本质上降到了底线，只有一些小补偿，但这是一个很大的打击。正如我说的，好的一面是它仅限于今年。

3月14日，法拉利按照意大利政府的指示全面关闭了马拉内罗工厂，但没有强制任何员工休假，并且全额支付薪水。近期，随着意大利疫情逐渐缓解，马拉内罗工厂已经逐步复工——其F1部门仍处于强制的停工期，员工和其家人可以志愿接受血液检测。