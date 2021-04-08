法拉利认为还需三四场比赛鉴别SF21真实性能

在去年遭遇了四十年来的最低谷之后，法拉利在2021赛季的揭幕战巴林大奖赛里有明显的起色。查尔斯·莱克勒克在排位赛里获得第四，成为红牛与梅赛德斯之外最快的赛车。

正赛中，当摩纳哥人以第六名完赛时，今年转投马拉内罗的卡洛斯·塞恩斯也取得第八的成绩，使得意大利车队在本赛季第一场比赛就两辆赛车进入了前十名。相比去年11月的巴林大奖赛中，法拉利只收获一个积分，这无疑是很大的进步。

虽然在中上游的争夺中，法拉利现在只是稍微落后迈凯伦，但是莱克勒克完赛时落后获得胜利的刘易斯·汉密尔顿达到58秒，而塞恩斯更是1分7秒。因此，比诺托认为SF21赛车的真实水平还有待接下来比赛的鉴定。

“距离领奖台，我认为我们与领先的竞争者仍有差距，这个差距在比赛里仍然很大，所以还有很长的路，”意大利人说。

“但是这也取决于不同的赛道。我们知道我们不会在今年赛车的研发上投入很多，因为我们在马拉内罗把设计和研发方面所有的精力都放在2022年。我非常确信其他赛车和其他竞争者也是如此。

“但是仍然，就我们的比赛来说，我们得到车手的反馈是，他们开始了解赛车，我们开始了解赛车的极限，最终我们可能解决问题或者可能改善。

“所以我认为接下来三四场比赛会首先大致显示我们赛车与其他赛车相比的真实性能和潜力，所以我们要等这些比赛再来做判断。”

在巴林表现出色的莱克勒克，对2021年赛车的进步感到鼓舞。摩纳哥人表示：“比去年进了一步，正如我们见到的，我认为去年我们绝对没法争夺相同的位置。所以仍有多得多的工作要做，但我们任何时候都要认可我们取得的大进步，今年就是如此。所以车队完成了出色的工作。”