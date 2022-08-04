法拉利认为无需在夏休期对马拉内罗的F1团队做调整

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法拉利上周日在匈牙利因策略上的失误而导致查尔斯•莱克勒克失利后，带着制造商积分榜上97分的劣势进入了夏休期。

莱克勒克在比赛进入半程时处于领先位置，但是在更换了适得其反的硬胎后，最后落到第六名。

他的队友卡洛斯•塞恩斯同样退出了对胜利的争夺，由于在比较冷的天气条件下比赛速度十分挣扎，最终排名第四位。

这成为最新一场法拉利的比赛策略成为焦点的比赛，但是车队领队比诺托否认了车队需要在总部马拉内罗进行调整。

“这并非坏运气，而且也没有需要做出改变的地方。”比诺托在周日的正赛赛后说道。“这通常是车队需要持续的学习和发展，增长经验并且提高技能。在今天的比赛里，当然有许多需要你去关注并且理解的地方。”

“但是如果我回顾上半赛季的均势，我们没理由需要做出改变。我认为我们仅仅需要解决今天出错的地方，我们需要去理解并且解决，找回（匈牙利大奖赛之前）12场比赛里拥有的竞争力，而且为什么在下次的比赛中要避免这种情况的出现。”

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

比诺托声称尽管比赛策略上有失误，但是法拉利的赛车并不拥有能够在匈牙利拿下胜利的节奏，但是莱克勒克对于换上硬胎而感到十分困惑。

这位摩纳哥车手最终第三次进站，导致了他掉到了第六位，也意味着他在车手总积分榜上落后领头羊维斯塔潘的分数增长到了80分。

比诺托确信莱克勒克将能够在夏休后“休息充分并且带着对胜利更多的渴望回归”，帮助法拉利继续前进，同时摆脱近期的糟糕状态。

“作为一个领袖车手，他对继续建设、车队和他自身一步步的建设是关键，并且我认为应该将每一场单独的大奖赛都认作是一次胜利的机会，”意大利人说到。

“我们荣辱与共，今天的比赛不够好，但是我认为我们仍有许许多多潜力。我认为我们首先需要理解今天失败的原因，解决它们，接着（在夏休后）以更强壮的姿态回归赛场。”

翻译/Holiday