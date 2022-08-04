法拉利认为无需在夏休期对马拉内罗的F1团队做调整
法拉利F1车队领队马蒂亚•比诺托觉得在夏休期间车队“没有需要做出改变的地方”，尽管最近车队在与红牛车队的对抗中表现得十分挣扎且常常出现纰漏。
法拉利上周日在匈牙利因策略上的失误而导致查尔斯•莱克勒克失利后，带着制造商积分榜上97分的劣势进入了夏休期。
莱克勒克在比赛进入半程时处于领先位置，但是在更换了适得其反的硬胎后，最后落到第六名。
他的队友卡洛斯•塞恩斯同样退出了对胜利的争夺，由于在比较冷的天气条件下比赛速度十分挣扎，最终排名第四位。
这成为最新一场法拉利的比赛策略成为焦点的比赛，但是车队领队比诺托否认了车队需要在总部马拉内罗进行调整。
“这并非坏运气，而且也没有需要做出改变的地方。”比诺托在周日的正赛赛后说道。“这通常是车队需要持续的学习和发展，增长经验并且提高技能。在今天的比赛里，当然有许多需要你去关注并且理解的地方。”
“但是如果我回顾上半赛季的均势，我们没理由需要做出改变。我认为我们仅仅需要解决今天出错的地方，我们需要去理解并且解决，找回（匈牙利大奖赛之前）12场比赛里拥有的竞争力，而且为什么在下次的比赛中要避免这种情况的出现。”
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Photo by: Ferrari
比诺托声称尽管比赛策略上有失误，但是法拉利的赛车并不拥有能够在匈牙利拿下胜利的节奏，但是莱克勒克对于换上硬胎而感到十分困惑。
这位摩纳哥车手最终第三次进站，导致了他掉到了第六位，也意味着他在车手总积分榜上落后领头羊维斯塔潘的分数增长到了80分。
比诺托确信莱克勒克将能够在夏休后“休息充分并且带着对胜利更多的渴望回归”，帮助法拉利继续前进，同时摆脱近期的糟糕状态。
“作为一个领袖车手，他对继续建设、车队和他自身一步步的建设是关键，并且我认为应该将每一场单独的大奖赛都认作是一次胜利的机会，”意大利人说到。
“我们荣辱与共，今天的比赛不够好，但是我认为我们仍有许许多多潜力。我认为我们首先需要理解今天失败的原因，解决它们，接着（在夏休后）以更强壮的姿态回归赛场。”
翻译/Holiday
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