法拉利：国际汽联应该增加引擎配额

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根据规则，每位F1车手每个赛季使用引擎的数量不得超过3台，否则将受到处罚。然而很少有车手能在这一分配下跑完整个赛季。

由于许多车队都选择在斯帕和蒙扎接连续用额外的动力单元组件，并纷纷因此受到了处罚，这也导致发车区的顺位被严重打乱。

比诺托认为国际汽联需要澄清发车区处罚是如何实施的，以更快地确定发车顺位，并在处罚车队之前考虑增加引擎额度。

“之所以花了这么长时间决定发车区顺位，肯定是因为解释的口径不同，并且规则也不够明确，”比诺托表示。

“这当然是我们未来需要解决的问题。我认为这不仅关乎我们如何根据处罚决定发车位置，还关系到我认为我们被罚得太多了。我认为，对于车迷来说，看到一辆赛车获得杆位，然而却由于发车位处罚而没能从杆位出发，这是很难接受的。所以，就我们已经完成的比赛来看，每个车手三个动力单元在当前阶段或许太少了。也许下一季我们需要重新考虑。”

在斯帕的比赛中，马克斯·维斯塔潘在周六的排位赛中获得杆位，但却在接受处罚后跌至了发车区的第14位。在蒙扎，有九名车手因为更换动力单元组件而受到了发车位罚单，以至于国际汽联花了好几个小时才最终公布临时发车区顺位。

这也因此引发了车队，甚至是车手对于国际汽联简化流程的呼吁，希望后者能在避免这类混乱状况的发生的同时，在排位赛结束后尽快地给出发车顺位。

根据规则，车手在首次超过动力元件组件相应的数量限制时，将被罚退10位。此后如再次超过则每次将被被罚退5位。

鉴于此后的若干条赛道都面临着超车难的问题，大多数车队认为斯帕和蒙扎是为其赛季库存增加组件的最好机会，以尽可能避免在赛季末遭受进一步的处罚。

翻译/小飞侠