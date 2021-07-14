本周末在银石赛道举行的大奖赛将是F1历史上，首次在周六通过100公里冲刺赛的形式决定周日主赛的发车顺位。

然而，由于冲刺赛的到来对整个周末的日程安排造成了严重影响，车队为正赛寻找合适调校的练习时间将大幅减少。在周五晚上决定冲刺赛名次的常规排位赛之前，车队将仅有一节的自由练习赛时间。

法拉利领队马蒂亚·比诺托认为，随着新的后轮胎结构的引入，车队将遇到很多潜在的工程问题。

“我们在银石将使用新规格的轮胎。我们在奥地利测试了它，但大多数车队需要在这方面积累更多的经验，”意大利人解释道。“没有多少时间了，因为在去到排位赛之前只有周五上午有练习的时间。所以你真的是一装上新轮胎就直接去跑排位赛了。这是一种新的比赛形式，我们没有多少经验，因为从周五下午就要开始宵禁，这真的很令人兴奋。可能会很刺激。”

“由于缺乏轮胎方面的经验，我们很难优化调校，所以可能会有一些混乱。所以我认为从这方面来说，这将是一个伟大的比赛周末。”

F1很清楚，引入冲刺赛的关键原因之一是让整个周末都对车迷来说更振奋人心，而不仅仅是为周六下午的排位赛增添乐趣。

F1竞赛主管罗斯·布朗表示:“这不仅仅是一场单纯的冲刺赛。现在我们在周五下午也有了排位赛。所以我们将在周五、周六各有一场重要的比赛，然后在周日拥有正赛。”

“这都是为了让整个周末更有参与感。在周六增加一场比赛，这是全新且与众不同的。我们没有人完全知道它如何被采纳，如何被接受，或者它将如何发展。”

翻译/小飞侠