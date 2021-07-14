法拉利认为冲刺排位赛的引入对赛车调教会是“一团乱”
By: Jonathan Noble
法拉利相信，鉴于比赛赛程将随着英国大奖赛上冲刺排位赛的首次引入而进行调整，车队或将在赛车调校方面面临“一团乱”的局面。
本周末在银石赛道举行的大奖赛将是F1历史上，首次在周六通过100公里冲刺赛的形式决定周日主赛的发车顺位。
然而，由于冲刺赛的到来对整个周末的日程安排造成了严重影响，车队为正赛寻找合适调校的练习时间将大幅减少。在周五晚上决定冲刺赛名次的常规排位赛之前，车队将仅有一节的自由练习赛时间。
法拉利领队马蒂亚·比诺托认为，随着新的后轮胎结构的引入，车队将遇到很多潜在的工程问题。
“我们在银石将使用新规格的轮胎。我们在奥地利测试了它，但大多数车队需要在这方面积累更多的经验，”意大利人解释道。“没有多少时间了，因为在去到排位赛之前只有周五上午有练习的时间。所以你真的是一装上新轮胎就直接去跑排位赛了。这是一种新的比赛形式，我们没有多少经验，因为从周五下午就要开始宵禁，这真的很令人兴奋。可能会很刺激。”
“由于缺乏轮胎方面的经验，我们很难优化调校，所以可能会有一些混乱。所以我认为从这方面来说，这将是一个伟大的比赛周末。”
F1很清楚，引入冲刺赛的关键原因之一是让整个周末都对车迷来说更振奋人心，而不仅仅是为周六下午的排位赛增添乐趣。
F1竞赛主管罗斯·布朗表示:“这不仅仅是一场单纯的冲刺赛。现在我们在周五下午也有了排位赛。所以我们将在周五、周六各有一场重要的比赛，然后在周日拥有正赛。”
“这都是为了让整个周末更有参与感。在周六增加一场比赛，这是全新且与众不同的。我们没有人完全知道它如何被采纳，如何被接受，或者它将如何发展。”
翻译/小飞侠
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