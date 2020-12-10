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法拉利解释2020赛季频频出现进站问题的原因

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法拉利解释2020赛季频频出现进站问题的原因
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, Grand prix editor

法拉来承认本赛季车队距离达到以往的最快进站水平“还有相当大的差距”，并透露了导致这一结果的根本原因。

今年意大利车队的进站可谓状况频发。最近的一次是在萨基尔大奖赛上，塞巴斯蒂安·维特尔再次由于4.5秒和6.5秒的 “龟速”进站损失了大把时间，以至于赛后德国人表示，车队的维修区设备可能需要“彻底的检修”。

法拉利也在本周末阿布扎比的赛季最后一场比赛前透露，车队今年超过20%的进站时间都超过了3.5秒。相比之下，红牛车队本赛季的进站效率一直位居榜首。在过去七场比赛中，有四场进站时间快于2秒。

在阿布扎比大奖赛前法拉利承认，他们的平均进站用时距离以往的最快时间还有相当大的差距，并认为如果换胎速度更快，其或许可以有更多积分入账。

法拉利方面透露，目前车轮螺母问题是导致进站缓慢的根本原因，也是车队正在致力于为明年解决的问题。

“按照车队过去的标准，超过3.5秒以上的进站次数确实太多了。但绝大数情况下，我们的进站都没有达到最佳水平，主要是由一个和车轮螺母有关的特定问题导致的，”法拉利车辆操作工程师Diego Ioverno表示。

“连接的地方不够结实，所以螺母已经脱落好几次了。这是一个可靠性问题，为了明年我们正在努力解决它。当我们的伙计们感觉，甚至是无意识地感到他们使用的是一个更危险的部件，与轮枪啮合的误差幅度要小得多的时候，这对整个流程产生了负面影响。

“对我们来说，一次出色进站的平均时间是2.73秒，这意味着我们还有提升的空间。“

同时Ioverno还解释表示，作为法拉利正在进行的重组和重建的一部分，维修区的工作人员相对都是新人，需假以时日来培养和提升配合度。

 “因此很明显，我们还需要一点时间让所有参与维修区工作的伙计们团结起来。” Ioverno表示。“没有其他的运动需要二十多个人完美的同步。这就是为什么最好的车队总是那些使用相同团队很多年的车队。”

“所以，除了可靠性之外，我们还需要在这一领域开展工作，包括进行专门的演练以及心理和身体训练。这将是这个冬天我们为2021年做好准备的另一大优先事项。”

翻译/小飞侠

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Author Luke Smith

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