法拉利解释银石比赛安全车下没让莱克勒克进站的原因

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“我们没有足够的间隙让两个人同时进站，因为第二辆车会在进站时损失时间，并在回到赛道时落到后面。”

“为什么我们决定只让一位车手进站，为什么我们选择了卡洛斯？因为查尔斯占据赛道位置。他正在领跑比赛，所以可以继续保持领先地位。他的轮胎比卡洛斯的更新。我想他比卡洛斯少跑了六七圈，状态也更好。”

“通过进站，卡洛斯排在第二，这样他至少可以在前几个弯做好防守，因为我们知道硬胎在起步阶段会更挣扎一点。这就是我们做此决定的原因。然后我们开始希望软胎衰竭得更厉害，对于查尔斯，是的，可能一开始会有三到四圈很艰难，但随后情况会好转，只不过软胎的衰竭并不如我们预期的那样。”

比诺托认为法拉利在比赛策略上的决定“每次都是正确且恰当的”，唯一的潜在失误就是没有召唤莱克勒克进站，而是把他留在了赛道上。

“如果我们让他进站，其他赛车可能会留在外面，他们（莱克勒克）可能会用软胎排到第四，其他赛车也会在他前面，”比诺托表示。“他还能夺回名次吗？我不确定。我认为事后看来，我们总是很容易说我们可以采取不同的做法。我们又一次在错误的时刻迎来了安全车，因为当时我们正在比赛中遥遥领先。”

Charles Leclerc, Ferrari, in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

银石比赛一结束，比诺托和莱克勒克就进行了沟通。但法拉利领队表示，他只是试图安慰他的车手，因为他“再一次不走运”。

”首先，我知道他很失望和沮丧，这是可以理解的，因为他在比赛中明显领先，而且在安全车出来的时候，他闲庭信步，速度非常好，”意大利人说道。”对他来说，今天是一个获胜的好机会，因为他在领先，而马克斯出现了一些问题。“

”所以安全车出来后，他在比赛尾声阶段陷入了困境。毫无疑问，他很失望。所以当我见到他时，我知道他很失望。但我告诉他的是，你又一次完成了非常出色的比赛，因为你在比赛的第一圈表现得非常棒。“

“然后在安全车后面再次重启后，他的驾驶方式和防守位置的方式，非常了不起、非常杰出。所以我告诉他要保持冷静，因为他的驾驶非常棒。“

”他今天又一次不走运，因为当你领先，还剩几圈就结束时，安全车的出现，在某种程度上是一种坏运气。我认为总体而言，这就是为什么我认为，我们只是不要太失望的原因。“

翻译/小飞侠