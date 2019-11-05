法拉利解释奥斯汀直线速度下降原因

对于竞争对手将车队最高时速的下降与国际汽联颁布的引擎燃油流量技术指令联系在一起一事，法拉利方面感到失望，但没有回避一项事实，即其赛车在奥斯汀的性能表现确实与以往有所不同。

然而，法拉利方面表示技术指令“没有”对其动力单元做任何改动，其采取的新动作是获取下压力的方式。

整个赛季相比对手，意大利车队都采用了较低的翼片来提高自己在直道上的速度，但也以弯道速度为代价，而这恰恰是梅赛德斯和红牛的优势所在。

法拉利领队马蒂亚·比诺托透露，在美国大奖赛上，法拉利选择了一种更高的下压力方法进行测试，以评估其赛车与主要竞争对手的整体速度相比有何影响。

在向Motorsport.com解释为什么GPS跟踪显示法拉利的直线速度表现不如最近几场比赛如此强悍时，比诺托表示：“的确,我们没有过去一样在直道上具有优势。但是我们在弯道中赶上了我们的竞争敌手——至少在排位赛是如此。”

“作为我们的一项测试，抓地力极限和动力极限之间的平衡在这个周末被改变了。我们试图在弯道赶上他们。我认为就是这么简单。”

“我们在排位赛中仍然很有竞争力，但是在这场比赛中我们需要了解一些东西，了解什么是最适合接下来几场比赛的折衷方案。”

在分析法拉利在奥斯汀周末的直道速度表现时需要考虑的另一个因素是，查尔斯·莱克勒克使用的是第二版引擎。

因为一次漏油问题，摩纳哥人的赛车在最后一节自由练习中突然停下。为此法拉利选择为他换回了一台功率稍小的第二版的动力单元，这套系统从西班牙大奖赛到匈牙利大奖赛都曾使用过。

当被问及动力单元的表现是否下降了很多时，比诺托说：“并没有下降很多，只是稍微下降了一点，这正是我们在升级引擎时所期待的。那是第二版的动力单元，而并非我们在蒙扎引入的第三版。”

法拉利的竞争对手很快就表示，意大利车队在奥斯汀的直道速度优势不再像之前几场比赛那样明显了。一名消息人士表示，在上周末的比赛中，法拉利领先对手0.7秒至0.8秒的优势被缩小到了0.5秒。

当被Motorsport.com问及是否对法拉利的退步感到惊讶时，新晋世界冠军刘易斯·汉密尔顿表示肯定。

“在性能方面，不，我并不感到意外，”他说，“你看到了他们整个赛季的优势，甚至去年他们也拥有强大的动力。”

“但今年，不知从哪里冒出来的，他们好比有了一吨的力量。真的是随心所欲，只要他们想要，他们似乎有更多。”

“这个周末，我不知道他们的速度是否和我们的一样快，但肯定不是以前的样子了。我们之前在直道上落后0.7秒。”

但在奥斯汀周日的晚上，比诺托表达了自己对于竞争对手暗示技术指令与其车队的表现变化有关的失望之情。

比诺托很清楚国际汽联公布的内容对其车队没有任何影响。并且法拉利实际上也没有花多少时间来评估技术指令的细节。

“老实说，我们会仔细研究技术指令。”他表示，“这个周末我们没有对此做详细的计划，我们已经看到了。

“我想这是本赛季的第35条了。这是一个正常的过程，车队要求国际汽联进行澄清并给予答复。这对排位赛有影响吗?我一无所知，也无法回答你。”

翻译/小飞侠