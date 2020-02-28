法拉利要求F1为人员入境澳、巴做担保

新冠肺炎疫情在全球蔓延，令F1新赛季能否顺利进行蒙上阴影。过去一周，确诊病例在意大利已经增加到近700例，已经给将要在巴林开始的F2/F3季前测试造成了影响。以意大利为基地车队的雇员在抵达巴林后遇到了滞留问题，更有一些人还没出发就被拒绝登机。

F1主席切斯·凯利在昨天上午与车队高层们开会，向他们通报了相关事宜。驻扎在意大利Faenza的AlphaTauri车队领队弗朗兹·托斯特表示他相信澳大利亚和巴林的比赛都会如期进行。

然而，法拉利车队当家人比诺托被问到是否担心车队人员无法入境澳大利亚或巴林时，他回答说：“去那里（巴林）测试已经很困难了。我们一些要去那里的工程师留在了家里，而不是冒着风险去到那里又最终在那里待几天或更多天，他们留在了家里。”

“我认为我们接下来需要的仅仅是在出发前得到保证。我不认为我们能够预料（当我们到那里时）可能是什么情况或者会是什么情况。所以如果有任何医疗监督，我们需要了解清楚。你需要知道具体的措施。我们需要明白如果有任何问题，那么结果是什么。”

“显然我们需要保护我们的雇员。我们对他们负有有集体和个体的责任。重要的是确保启程前，无论哪种场合，我们清楚地知道整个情况。”

F1车队第一批前往墨尔本的人员，会在下周末或再下周初出发。受到疫情影响，各支车队不得不紧急改变旅行路线安排，避免经停新加坡、中国香港等有明显疫情的地方。

虽然围场中只有法拉利和AlphaTauri驻扎在意大利——当前确诊病例已经接近700例，但是比诺托表示一旦出现状况，受影响的远非如此。

“我要说的是这不只关系到两支车队，”意大利人说，“因为我们向哈斯和阿尔法-索伯车队提供协助。所以至少会关系到四支车队，加上倍耐力的情况也需要理解。”

“所以如果最终有四支车队不能参赛，情况会怎么样？比赛还会进行吗？那不是我能做的决定。”