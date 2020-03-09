法拉利要在墨尔本让支持者“脸上露出笑容”

当新冠肺炎疫情正在全球蔓延时，F1新赛季将在澳大利亚墨尔本照常举行。然而就在意大利政府宣布对以伦巴第为主的北方地区实施封锁后不久，又在周一晚间紧急宣布封锁全国以阻止疫情传播。

法拉利F1车队的常规比赛团队已经在意大利北部封锁之前启程前往澳大利亚。而比诺托在车队的比赛前瞻里表达了力争好成绩回报车迷的决心。

“在这个对意大利和全球困难的时期，作为一项全球性运动的一份子，在人们怀着与我们相同的期待，准备观看本赛季第一场比赛时，我们有责任努力让他们的脸上露出笑容，”法拉利领队表示。

今年的季前测试里，法拉利在吸取上赛季的教训后改变了策略，把注意力放在了解新赛车SF1000、收集调校规格信息方面，没有追求赛车的性能。

当外界广泛认为跃马在隐藏实力时，比诺托反复表示那就是SF1000当前的能力，甚至打下预防针，声称车队可能无法在墨尔本的揭幕战里争夺胜利。但是，检验新车真实竞争力在即，比诺托相信法拉利在冬歇期里取得了进步。

“在围绕赛车打造和研发工作了一个漫长的冬天之后，现在是时候第一次了解我们性能水平，以及过去几个月里我们做的改进效果如何，”意大利人说。

“我们知道对手很强大，但是我们也知道这是一个漫长赛季的开始，研发率、可靠性和我们运作的效率会是关键。我们很清楚我们需要有进步，也为我们全世界车迷的支持者骄傲，所以将团结一致，加快速度去对付所有这些挑战。”

根据意大利政府的封锁令，法拉利车队成员无法在4月3日前回到马拉内罗。当前，作为本赛季第二场大奖赛举办地的巴林，在已经确定不向观众开放的同时，正在采取进一步的保障措施，包括要求计划前往报道比赛的广播公司人员提供航班信息和过去14天的旅行史。