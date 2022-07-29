法拉利：无线电通信延时播出使车队战略看起来很“荒谬”

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在保罗·里卡德的比赛之后，法拉利立刻遭受了抨击，原因是比赛转播给予人一种印象，即车队控制墙在制定卡洛斯的轮胎策略时显得相当犹豫不决和困惑。

在西班牙人使用中性胎的情况下，法拉利直到很晚才决定其轮胎是否能撑到最后——最终得出了他需要再次进站的结论。

然而，就在塞恩斯与塞尔吉奥·佩雷兹争夺领奖台位置的时候，法国大奖赛的转播显示，法拉利诡异地在前者刚刚超过红牛对手后，便立刻召唤其进站——并且他刚好错过维修区入口。

法拉利策略总监伊纳基·卢埃达解释表示，这条消息在电视上播放的时机，让车队看起来像是犯了一个巨大的错误。但现实情况是，情况远比看起来要可控得多。

在法拉利的赛后例行策略汇报中，卢埃达表示：“电视制作向观众提供数据的时机存在延迟。”

“在这种情况下，你看到第41圈，佩雷兹和卡洛斯正在缠斗。我们在和卡洛斯通话，并且我们看到他无法在后直道上超过佩雷兹，所以在10号弯，我们召唤他进站了。当然他正在和佩雷兹缠斗，并认为自己会在一圈后超掉他，这就是为什么他做出决定：‘这一圈请别让我进站’。”

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“当时，你正在收看电视直播。那个指令是在15号弯的时候在电视画面上播放的，正好在经过维修区入口之后，所以这看起来很荒谬，看起来像是我们很晚才召唤他进站，以至于他无法做出反应。”

同时卢埃达表示，中性胎的预期寿命是25圈，而当时塞恩斯需要用35圈，因此将它们“压榨”到最后不会是一个好的选择。此外，比赛早些时候一次不安全的释放令塞恩斯被罚了5秒，导致他不可能在甩开身后的佩雷兹和乔治·拉塞尔之后守住自己的位置。

因此，法拉利决定拖延进站，以确保第五名的位置和最快圈速的额外积分。

“那次处罚实际上改变了我们最后一段的整个策略，因为即使卡洛斯成功超越了拉塞尔和佩雷兹，他也永远不可能在使用中性胎直到最后的情况下和他们拉开5秒的差距，” 卢埃达解释道。“考虑到这一点，我们决定让卡洛斯进站，以确保他能完赛，并拿到最快圈的额外一分。”

翻译/小飞侠