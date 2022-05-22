法拉利：莱克勒克的动力单元故障没有任何警告

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从杆位发车的莱克勒克顺利地领先进入一号弯后，利用两位红牛车手与梅赛德斯的乔治·拉塞尔混战的机会，建立了足够的优势，看似对胜利志在必得。但是第27圈过半时，他的法拉利赛车突然放慢了速度，他向车队报告失去了动力，随后便缓缓驶回维修区，而且直接退出了比赛。

摩纳哥人的意外退赛，把胜利的机会拱手让给了争冠对手马克斯·维斯塔潘。荷兰人凭借本赛季的第四场胜利，登上车手年度积分榜第一的位置。而红牛在包揽前二名后，也在制造商年度积分榜上超过法拉利，并且拥有了26分的优势。

比赛结束后，法拉利无法对莱克勒克的退赛原因给出答案，而是先要把出现故障的动力单元运回马拉内罗工厂进行检查。不过，领队比诺托确认事发之前，车队没有收到任何警告。

“那是一个突然发生的问题，我认为我们是从查尔斯那里得知的，首先从无线电里了解到，接着才从查看数据的工程师那里听到。所以真的突然，”意大利人说道。“我们还没有任何解释。动力单元将被送回马拉内罗，连夜就送回去，我们将在明天早上把它拆开。“

相比在伊莫拉和迈阿密轮胎管理不如红牛，法拉利在西班牙对赛车升级之后，莱克勒克整个周末显示出强劲的表现力。他认为自己原本完全掌控了比赛，几乎不可能被对手追上。

“从我已经完成的那些圈来看，老实说，一切进行得很好。我认为他们很难追上，因为显然已经有一点差距，我们的软胎衰退情况也非常良好。我们比他们可以多跑几圈。所以总体上我们控制着比赛。”

这是莱克勒克本赛季的第一次退赛，虽然维斯塔潘还多一次，但在完赛的四场比赛里保持全胜，而且还有伊莫拉冲刺赛带来的积分——同一个周末，摩纳哥人在追击中出现失误后只取得第六名。

不过，面对积分榜领头羊位置被夺走，而且落后了6分，莱克勒克表示他并没有像在伊莫拉和迈阿密时那么失望。

“这样说吧，这个周末之后我感觉比过去两个周末要好，"勒克莱尔说。“当然我们的赛车出现了问题，我非常失望，但另一方面，我认为除此之外还有很多积极的地方。”

“整个周末，我们的排位赛速度、新部件达到了预期——这并不总是得到保证，而一切都进展顺利。而且我们的比赛速度和轮胎管理——过去几场比赛里的轮胎管理，我们比红牛挣扎许多——在今天很强劲。这种情况下，我认为朝积极的地方看是好的，而今天有很多积极的地方。”

在发现赛车不对劲后，莱克勒克在无线电里一阵哀叹，还询问车队出了什么状况。虽然把胜利拱手相让的失望之情无法掩饰，但他在回到车库后立即安抚法拉利的技师们。

“这总是令人失望的，显然一旦你为冠军而战，你知道每一分都是非常宝贵，"摩纳哥人说道。“我很确定，每个人都已经全力以赴来理解所有的事情，并且尽快地解决它。每个人都和我一样对今天发生的事情感到失望，我没有理由对维护赛车的人发火，所以我只是想看看机师们，让他们振作起来，因为他们情绪非常低落。"