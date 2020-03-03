法拉利若落后太多，或提前放弃2020赛季

意大利车队承认在新赛季来临之前，自己的表现已经落后于竞争对手。为了迎头赶上，车队必须在引擎和空气动力学两方面都再下功夫。

而今年特殊的是，车队在追赶的同时，不仅要谨慎权衡本赛季的资源使用，同时也要顾及2021年的资源投入。

法拉利领队马蒂亚·比诺托表示，目前车队的重点仍然是收复本赛季的失地。但他同时也暗示，如果几场比赛后的情况看起来不妙，车队可能会提前终结2020年的发展计划。

“2020年的追赶会对2021年的项目产生多大影响？这当然是一个很好的关注点，”意大利人在季前赛测试结束时说。

“我认为这是我们需要找到的妥协。我认为我们现在还处于赛季的早期，你不能拿整个赛季妥协。”

“所以在赛季开始的时候，我们一定会为了2020年全力追赶。因为现在仍是我们了解赛车和弱点的阶段。希望我们能尽快解决这些问题。”

“如果我看了几场比赛后，发觉差距仍然太大，那么也许那是我们可以考虑的一个因素。但现在还处于早期阶段，我们只进行了几天的测试而已。我想我们可以在车上解决一些问题，希望很快就能解决。所以目前，我们应该会维持2020年和2021年的计划不变。”

法拉利的竞争对手梅赛德斯认为车队需要格外小心，切莫太晚将注意力转移至2021年，因为那样做可能会导致他们远远落后。

车队运动主管托托·沃尔夫表示：“2021年将发生巨大的规则变化，平衡你的资源分配对于你将转移多少资源到2021年的赛车上将是至关重要的。”

“很明显，刚开始学习和发展的难度将陡增。如果你做错了，落后几个月，你就可能会落后半秒。这是过去我们在经历两次规则变化时所面临的挑战，我们乐于迎接它。”

翻译/小飞侠