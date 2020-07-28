法拉利老板不指望2022年之前获得F1胜利

鉴于目前已经远远落后于领跑的梅赛德斯，法拉利已经不再指望通过“厚积薄发”的努力重返争冠行列。但随着大量消减成本的措施被引入，导致赛车允许被改动的地方大幅受限，法拉利不得不在短期内作出应对。

在接受意大利报纸《米兰体育报》的采访时，埃尔坎详细谈到了法拉利的状态。他表示，直到2022年的新规则生效，法拉利才有可能放眼成为领先集团“常客”的目标。

“（法拉利正在）经历一段从很久以前就开始的艰难时期”，他说，“我们自从2008年以来就没有赢得过车队世界冠军，2007年以来也没有赢得过车手世界冠军。”

“红牛凭借空气动力学性能赢得了冠军，随后梅赛德斯也凭借其在混合动力引擎技术方面的卓越性能硕果累累。”

“今年由于项目失误，我们毫无竞争力。在空气动力学方面，我们存在一些结构上的缺陷已经有好一段时间了，并且引擎动力也有所下滑。”

“现实的情况是我们的赛车缺乏竞争力。你在赛道上看到这点，再看到时亦是如此。当前，我们正在为在2022年规则改变时保持竞争力和重返胜利打下基础。我对此深信不疑。”

埃尔坎表示，受制于底盘冻结的新举措，车队将无法在未来两年内对赛车做出重大改动——这也是法拉利无法更快振作的根本原因。

当被问及这对法拉利的损害有多大时，他表示：“考虑到我们糟糕的开局，影响惨重。

“我们必须现实点，认清我们已经存在了十年的结构性弱点，向混合动力引擎的过渡突显了这一缺陷。我们已经同意了从2022年开始实施的新规则。因为我们相信让F1变得更具有竞争性是正确的。

“我们不认为预算帽的限制会制约我们取胜的能力。我们把它视为一种挑战。我们的工程师、机械师和车手们将在这些纽带中找到力量和创造力，让法拉利重新崛起。我个人在过去十年里从未见过如此大的凝聚力和强大的精神。”

虽然埃尔坎关于法拉利需要多长时间才能重整旗鼓的观点可能不是车迷们希望听到的，但他表示车队对于自己的处境公开透明是很重要的。

“车迷和我们一样痛苦，但我们知道他们和我们心连心，”他表示，“这就是为什么对他们说清楚和诚实是相当重要的。等待我们的将是一条漫长的道路。”

“2000年，当让·托德开启了这个历史性的（世界冠军冠军）循环时，我们刚刚摆脱了从1979年开始持续了二十多年的冠军荒。从1993年他在马拉内罗上任到法拉利重获成功，他花了很长的时间。”

“重要的是我们共同在赛道上和赛道外工作，以一种连贯的方式，逐步打造我们想要的法拉利。”

同时埃尔坎还强调表示，尽管赛季开局有些困难，但他完全信任车队领队马蒂亚·比诺托。

“我完全信任他，”他表示，“他已经执掌法拉利一年了，拥有开启法拉利一个全新胜利周期的所有技能和特点。他曾和托德、舒米共事，知道如何赢得比赛。从明年开始，他将和两位像我们一样雄心勃勃的年轻车手合作。”

翻译/小飞侠

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