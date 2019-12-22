法拉利：维特尔/莱克勒克“危机”有利于制定基本准则

莱克勒克在参加F1仅一个赛季后，就加入法拉利车队，和维特尔搭档征战2019赛季。摩纳哥人迅速成为了四届世界冠军队友的威胁，同时为车队今年的主要突破做出了全部贡献，也在胜利场数上击败了维特尔。

然而，莱克勒克令人惊艳的表现也制造了一些赛道上同维特尔的“纷争”，从起初对车队指令的异议，升级到在巴西进行的赛季倒数第二场比赛中发生碰撞。

赛后，法拉利领队马蒂亚·比诺托表示，对法拉利来说“幸运的”是撞车发生在当下，所以他们能为2020赛季解决问题。

卡米莱利在赛季末的媒体午餐会上，向包括Motorsport.com在内的媒体表示支持比诺托的观点，同时对“车手之间可察觉到的挑战、紧张关系，以及车队管理车手不力的批评”做出了澄清。

“媒体报道了很多，”卡米莱利说道，“但你们应该知道，在车队内部他们其实相处得非常好。”

“他们非常尊重彼此，也互相开玩笑，有非常良好的关系。显然，他们都非常好胜，巴西大奖赛是一次噩梦。但是现在的气氛已经正常了。并且我认为，有时候你需要危机来做好规矩。”

“我认为他们都意识到，在他们的撞车事件中，法拉利车队是最大的受害者。事实上我认为今后，这让马蒂亚能更好地去管理他们，也迫使他们明显地更听从指挥，因为他们明白之前是怎么搞砸的。”

莱克勒克在为法拉利拿下本赛季第一个杆位、领奖台和胜利的同时，也是本赛季获得杆位次数最多的车手，他还在比利时和法拉利主场意大利收获了二连胜。卡米莱利承认莱克勒克确实对维特尔的表现造成了影响。

“我认为公平地说，我们犯了几次错误，我们的车也有些问题，”他说，“因此，你会不舒服，你会做不必要的冒险。”

“显然，查尔斯的表现带来了影响。这是不可避免的，你作为世界冠军，看着一个年轻人初来乍到就在赛季里有现象级的表现。”

卡米莱利补充表示，莱克勒克全年都在进步，已经成为法拉利车队重要的一份子。

“我们都知道查尔斯天赋极高，”他说，“就他的能耐而言，甚至出乎我们的意料。他变得更强势，不仅仅作为一名车手，而且作为车队不可或缺的一部分。这对我们来说非常重要。他和车队之间的关系非常好，并且继续巩固。”

今年初，法拉利原本在五五开的情况下选择优待维尔特，因为他更有经验。但是车队不打算在下赛季把任何人设定为“一号车手”。

“那是当时正确的决定，”比诺托说，“当我们到达澳大利亚后，他们将自由竞争，不会有谁是一号车手。更重要的是，车队（利益）仍旧是第一位的，我们需要最大程度地拿到车队需要的积分。”

翻译/七七