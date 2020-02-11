法拉利：维特尔是2021年的“第一选择”

当莱克勒克凭借2019年加盟法拉利后首个赛季的出色表现与车队续约至2024年时，维特尔与意大利车队的合同会在本赛季结束后到期。

上赛季初次搭档期间，维特尔与莱克勒克之间发生了不少争议事件，直至在巴西大奖赛上撞车后双双退赛。几乎在同一时期，与梅赛德斯合约同样会在今年年底到期的刘易斯·汉密尔顿与法拉利传出了绯闻，而且双方在公开场合的回应都耐人寻味。

尽管有玲玲种种的因素，法拉利领队比诺托坚决表示，维特尔是车队当前为2021年首先考虑的车手人选。

在新车SF1000的发布会结束之后，比诺托在新闻发布会上被问到有关汉密尔顿的问题。他回答说：“我想换一种方式回答。”

“我认为当前Seb是我们的第一选择，显然这是我们需要与他讨论的事情，我们会继续讨论，但他肯定是我们的第一选择，是眼下的优先选择。”

“我们的重心在我们的车手身上，并且现在真的把Seb视为我们的第一选择。没有考虑（汉密尔顿为备选）”

Sebastian Vettel, Ferrari Photo by: Ferrari

客观地说，维特尔在2019赛季的表现差强人意。他只在新加坡拿到了胜利，而且当时车队也在策略上给予了他帮助。赛季结束时，他仅仅名列第五，落后第一年与自己作队友的莱克勒克。

对于自己的去留问题，维特尔表示他只关注眼前的事情，没有对本赛季之后的事情做过多的考虑。

“显然如马蒂亚说的，我认为我们擅长的是活在当下，我认为当下就是接下来我们面对的事情，”维特尔回答说，“因此，我认为今晚主要是谈论接下来要做的事情，是关于今年的，而不是那之后的事。但是肯定，我觉得自己足够年轻。我很乐意继续下去。”

维特尔在2015年从红牛转投法拉利，但是至今还没有实现与跃马一同夺得世界冠军的目标。过去两个赛季，曾经四次赢得世界冠军的他多次在比赛中出现重大失误。而且去年，他还“辜负”了比诺托承诺的——在机会均定的情况下，优先照顾他——“好意”。

虽然德国人还是被法拉利列为2021年与莱克勒克搭档的“第一选择”，但是他表示这不等于卸去自己身上的压力。

“不，并没有，”维特尔说，“如果与三年前相比，当时我直到八月份都没有（新）合同。严格地说，那个赛季结束前，我有半年时间要失业了。所以我不认为这有很大不同。”

“正如我说的，你现在只想着当下的事情。在某个时间点，你显然必须解决将来的事情。但是我认为我们有足够的时间来解决。所以我不会有额外的压力。我感觉良好，我有信心。”

“我认为去年也挺好，我学到了很多东西、理解了很多事情。有些事情我肯定可以做得更好，我确信今年我能长进。所以我没有压力，但肯定渴望证明给我自己。”

比诺托承认法拉利已经与维特尔开始谈判，但是没有透露时间截点。

“我认为这首先是一个共同的决定，我们需要一起讨论，”他说，“不只是我们，可能他自己，所以我们开始讨论了，这肯定需要一点时间。”

“显然正如Seb说的，现在我们的重心在赛车上，我们专注于冬季测试和第一场比赛会怎么样，其他事情在合适的时间处理。”