法拉利将在F1新《协和协议》中保留否决权

法拉利拥有抵制不利于其自身利益规则的权利，是该意大利车队长期以来与F1老板之间的纠纷。

然而，即便包括国际汽联主席让·托德在内的许多人士此前已经建议法拉利应该放弃否决权，法拉利还是保留了这一条款，作为其留在F1需要满足的要求之一。

法拉利CEO路易斯·卡米莱利解释说其车队保留否决权是至关重要的，并且他认为赛事的其他参与者其实也接受这一事实，因为这确保了有一种平衡措施来制约今后可能被强制实施的根本性规则修改。

近期接受《金融时报》的采访时，卡米莱利表示：“我们已经保留了否决权，这不仅对法拉利很重要，而且对F1而言也非常重要。”

“关于我们是否会行使否决权？我不确定，但仅仅拥有这个权利，是否引起了人们的关注？我认为是的。我认为这是非常重要的权利。一些车队认为它已经过时了并且不应该再延续，但另一些车队认为能有一个‘成年人’在场也是不错的。”

法拉利上一次行使否决权是在2015年，当时他们禁止了想要引进最高价格的引擎和变速箱的意图。

关于新规框架的讨论正在进行中，卡米莱利说法拉利车队没有看到可能阻止其留在F1的任何障碍，但认为仍有一些条款有待商榷。

“我们（对继续参赛）非常坚决，”他说，“新的《协和协议》只是一个开始，甚至还有达到开始阶段的尾声。在接下来的几个月时间事情需要进一步推动，但每个人都认可的基本原则就是健康有益的赛事。有许多事情尚待完成。”

“关键是要确保F1永远是汽车运动的顶尖赛事，并且将留给技术研发和创新足够的空间，这也是一直以来推动F1发展的关键。一年以前曾推动过统一规格零部件的计划，但现在已经明显的淡化了，这显然很好。”

翻译/七七