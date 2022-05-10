法拉利：红牛无法维持2022赛季里连续研发投入

载入语音播放

卫冕冠军马克斯·维斯塔潘在第一次举行的迈阿密大奖赛里，开局阶段超越杆位出发的查尔斯·莱克勒克之后便建立了牢固的优势。尽管后期出现过安全车，但他依然稳稳地赢得比赛。

维斯塔潘和红牛的二连胜得益于在伊莫拉进行的艾米利亚·罗马涅大奖赛期间，RB18赛车启用了本赛季第一次比较重大的升级，当前竞争里更胜一筹。这体现在维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹为奥地利车队在伊莫拉包揽了前二名。

尽管法拉利在赛季开始后的明显优势已经荡然无存，但是与其选择不在前五场比赛里对F1-75赛车做主要升级有关。马拉内罗的团队认为赛季中后期的升级更加重要，而红牛可能在赛季后半段为早期的大量投入付出代价，因为今年的预算帽规定每支车队最多只能之处1.4亿美元，这意味着奥地利车队没可能持续大投入。

"确实，红牛从赛季一开始就改进了他们的赛车，而且他们引入了升级，"比诺托在迈阿密赛后表示。"如果我看一下过去的两场比赛，也许他们每圈比我们快了0.2秒。现在我一点不怀疑，为了保持速度，我们自己需要开发和引入升级。因为有预算帽，我希望在某个阶段红牛将停止开发，否则我将无法理解他们如何做到这一点。"

法拉利计划在下一场于巴塞罗那进行的本赛季第六轮比赛期间，对2022年赛车做一次重大升级。考虑到巴塞罗那进行了今年的第一轮季前测试，虽然它已不是“欧洲赛季”的起点，但车队仍保持着升级计划的传统。

比诺托明白巴塞罗那的升级对法拉利争夺本赛季年度冠军的重要性，虽然车队和莱克勒克依然领跑两个积分榜，但维斯塔潘已经多胜一场的事实让意大利车队必须立即做出反应。

“接下来的比赛中，至少将轮到我们通过引入升级，争取对赛车尽可能多地进行开发，”意大利人表示。“我想并不让人意外的是，我们可能在巴塞罗那会有一套对我们来说很重要的升级。与往常一样，我希望我们引进的套件能按预期那样工作，那样就会很好，为了缩小目前我们与红牛的差距。”

比诺托拒绝透露法拉利对整个2022赛季的赛车升级计划，他表示马拉内罗只是受制于预算帽的规则，所以无法全年源源不断地运用升级，而是只能“以某种方式把研发重点放在我们认为正确的时间和正确的支出上”。

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Red Bull Content Pool

红牛可靠性“碰运气”

与此同时，虽然五场比赛过后，维斯塔潘在胜利场数上3:2领先莱克勒克，但因为在巴林和澳大利亚的退赛让他积分损失严重，当前落后摩纳哥人19分。

事实上在迈阿密，荷兰人也在周五遇到麻烦，第一节练习里只跑了14圈，而第二节练习里因为液压系统故障而作壁上观。而他的队友佩雷兹在正赛里受到动力单元可靠性影响，未能在安全车时段过后超越卡洛斯·塞恩斯，哪怕换上全新的中性胎让他具备了轮胎优势。

因此，维斯塔潘在迈阿密赛后督促红牛要想办法复制在伊莫拉时的完美周末，因为当前更多的还是“碰运气”。

"在我这边，我在周五有很多问题，这影响了你的周末，尤其是昨天（周六），"红牛车手说。"当然今天的发车一切都很顺利，但也可能是相反的情况。然后你当然可以说，‘好吧，很公平’，因为如果你几乎错过了整个星期五，你能做什么？”

"我们只是需要做到一个真正积极、没有问题的周末。当然我们在伊莫拉是这样，但还是有点一们运气的感觉，所以我们只是要确保我们更可靠，更能控制一切。但你能看到赛车是快的，我对此非常高兴。我的意思是如果你慢了才可靠，那可能不是好事。”

对于赛季初遭遇的可靠性问题，红牛领队霍纳坚称 RB18赛车“并不脆弱”，只是遇到了“原本应该发生在季前测试里的吹毛求疵的问题”。虽然他也感到失望，但正与本田（仍然为红牛提供技术支持）一起克服。