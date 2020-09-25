法拉利索契升级是为“触底”反弹迈出的“一小步“

2020赛季开始后，虽然法拉利由查尔斯·莱克勒克在前四场比赛里取得两个领奖台成绩，但是SF1000赛车竞争力不足的弱点随后彻底暴露，更是在斯帕-蒙扎-穆杰罗一落千丈。

九场比赛过后，制造商积分榜排名第六，让这支历史战绩最辉煌的意大利车队陷入了四十年来最糟糕的处境。面对现状和下赛季的赛车研发受冻结——作为新冠肺炎疫情下的紧急成本控制措施，跃马公司高层承认已经放弃了2021赛季，全力为2020规则改革做准备，力求届时能够重获争冠实力。

马吉斯认为法拉利的下滑轨迹已经在上一轮三连赛中达到了最低点，而车队已经知道需要做哪些改善能够有所起色。

“（上半赛季）肯定不是我们想要的样子，否则就不会是现在的境地，”他在周五工作结束后表示。

“希望我们已经触到最底层，那代表着没有按照我想要的方式工作。我认为我们十分清楚，很了解我们需要攻克哪些难关以及我们的弱点在哪里。”

本周末的俄罗斯大奖赛，作为下半赛季的第一场比赛，法拉利在索契为赛车进行了小规模的空气动力学套件更换。

虽然莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔在周五的两个练习阶段里，总共三人次进入了前十名的后几名，但是马吉斯对于SF1000性能提升出言谨慎。

“今天的新套件，我们知道不会对赛车的单圈时间有什么帮助，”法国人说道。“但是，这一步能理解我们是否可以在赛道上调整我们不喜欢的赛车特性，而那就是我们今天所做的非常仔细的测试。”

法拉利2020年赛车除了引擎失去了去年的优势之外，添加下压力的计划也没有成效，相反可能起到了反作用。

由于上半赛季由三次三连赛组成的赛程过于紧密，也影响了法拉利对赛车的整改计划。在穆杰罗之后，车队得到了一定的喘息时间，而索契的比赛单独进行，距离下一场在纽伯格林的比赛也有10天左右的调整期。

马吉斯表示，本周末对赛车所做的小幅升级“是遭遇了困难的赛季和查明弱点过程中，退后一步思考的一小步之一”，同时也是“对确定哪里需要进步所做出的反应”。