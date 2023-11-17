法拉利：窨井盖问题导致塞恩斯赛车严重受损是“不可接受的”

在拉斯维加斯街道赛首秀的第一次自由练习开始八分钟后，塞恩斯在赛道标志性的Strip大道撞上了窨井盖的的混凝土边框，导致其法拉利赛车的底盘、底板和引擎均严重受损。同时在另一起事故中，埃斯特班·奥康的Alpine赛车也遭受了严重的损坏，从而不得不更换底盘。

最终塞恩斯的事故引发了红旗。由于赛道工人被要求检查6.2公里赛道上的每个窨井盖，这节练习很快被叫停。

第一节练习后的新闻发布会上，当被要求对塞恩斯的赛车损坏发表评论时，瓦塞尔表示：“现状就是我们的单体横造结构、引擎和电池完全损坏了。我认为这是不可接受的。”。

“我们遭遇了一个大麻烦，我们要为此付出一大笔钱。卡洛斯的练习被搞砸了。我们肯定不会参加二练，我们必须更换底盘。好吧，表演归表演，一切都很顺利，但我认为这对今天的F1来说是不可接受的。”

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images The car of Carlos Sainz, Ferrari SF-23, is taken away after hitting a drain cover

尽管该起事故对比赛首日造成了重大影响，但如果其发生在赛道最快的区域，即Strip大道连接的1.9公里长的全油门路段，结果可能更加不堪设想。

法拉利的早期检查显示，塞恩斯的座椅也在撞击中被损坏。当被问及是否觉得F1将宣传其迷人的拉斯维加斯回归作为优先事项，并因此忽略了实际赛道安全的基本问题时，瓦塞尔希望将这两个话题区别讨论。

“我们不必把所有东西都混为一谈。我认为这里的演出精彩至极，我对Liberty Media围绕比赛所做的一切感到非常满意。我认为这是F1向前迈出的一大步，”瓦塞尔回应道。

“我们必须把节目和竞赛分开，节目是精彩绝伦的。但不能因为我们要带来好的节目，你就不必做竞赛方面的工作了。”

迈凯伦领队扎克·布朗同样认为，按时比赛筹备工作走捷径以确保在紧凑时间内举行的说法是不公平的。

“我认为，首先，无论何时发生事故，我们都必须首先解决问题，然后回过头来看：‘这是怎么发生的？’，无论是赛道问题还是你的赛车有问题，或者无论是什么情况，”美国人补充道。“我认为很快就断定这是因为‘偷工减料’是不公平的。这种情况以前也发生过。”

“我不认为这是因为没有付出努力或是走捷径，只是他们不知怎么出了错。现在我们只需要集中精力解决它。我相信这是一个与工程相关的问题，它们会得到解决的。”

最终第二节练习被延迟到当地时间周五凌晨2点30分开始，并且从原来的60分钟延长至90分钟。

翻译/小飞侠