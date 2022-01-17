法拉利确定于2月17日发布2022年F1赛车

法拉利领队马蒂亚·比诺托在去年年底——以视频形式进行的——圣诞节传统媒体会上透露，跃马的新一代F1赛车大致会在2月16-18日期间发布，但当时没有确定具体的日期。而今天，意大利车队在社交媒体上宣布，将在一个月后为新车揭幕，但没有公布名字。

上赛季，查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯联手五次登上领奖台。虽然相比队友四次进入前三，摩纳哥人只有一次，但他在摩纳哥（因为机械故障未能发车）和巴库摘下了杆位。

虽然跃马没有获得比赛胜利，但在制造商年度第三名的竞争中击败了在蒙扎实现1-2名完赛的迈凯伦，时隔一年回到了年度前三的行列。而且，西班牙人获得车手年度第五名，是红牛和梅赛德斯车手之外，排名最高的车手。2022将是这对组合连续第二个赛季携手出战，

此前，阿斯顿·马丁率先公布新车AMR22将在2月10日亮相。而2022赛季的季前测试将于2月23日在西班牙的巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道开始，随后的第二轮定于3月10日在巴林萨基尔国际赛车场举行。接着，3月20日，规则改革后的第一个赛季将在同一个地点正式揭幕。