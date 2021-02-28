法拉利相信SF21已克服直线速度劣势

法拉利在上周五举行了2021赛季的车队发布会，比诺托携查尔斯·莱克勒克和新加盟的卡洛斯·塞恩斯，在媒体面前亮相，并且展望了新赛季的前进。

去年法拉利遭遇了1981年之后车队历史上的最差战绩，仅仅名列年度第六。动力单元失去2019年强劲的表现力，成为SF1000赛车竞争力不足的主要原因之一，另外也有赛车底盘本身的问题。

虽然2021年规则下，赛车在很大程度上沿用2020年的部件，只是在底板的某些规则上进行了调整，同时动力单元全年只能做一次升级，但比诺托声称SF21将在直道表现上克服去年的弱点，尽管季前测试下周末才会进行。

“我认为去年主要的问题是在直线上，不只是动力，而是动力和阻力，”比诺托说道。“我们在动力单元和赛车的空气动力学两方面都做了很多来减少赛车的阻力，根据我们今天的模拟，根据我们在马力机上得到的动力输出和风洞力赛车的阻力，我认为我们在直线上恢复了相当多。”

“所以我期待速度方面不会有之前的问题。我们希望有竞争力，但是我们只有等到巴林才知道，因为这总是与其他人的工作有关系。但是我们相信我们的赛车比去年的赛车更有效率。我说效率，既是空气动力学方面，是动力单元方面。”

法拉利公司主席约翰·阿尔坎在发布会前一天与车队进行了会面。他提出“本赛季最重要的事情将是展现我们获胜的意志，通过我们的专注和奉献精神。我们必须关注每个小细节：它们都累积起来”。

随着原底盘部门主管西蒙·雷斯塔转投哈斯，法拉利在2021赛季前技术部门的管理结构进行了调整。从今起，恩里克·卡戴尔成为底盘部门的新主管。动力部门由恩里克·瓜尔迪亚利掌管。劳伦特·马基斯继续出任竞赛总监，而供应链由Gianmaria Fulgenzi负责。

上赛季收官阶段，比诺托没有随队参加土耳其大奖赛和巴林大奖赛，同时因为生病错过了收官战阿布扎比大奖赛。当时的比赛由他的副手马基斯指挥。上周在发布会上，意大利人表示他在2021赛季同样会选择性地在个别大奖赛期间留守后方，从而领导2022规则改革的工作。

“去年我在最后缺席了机场比赛，因为有整个公司需要管理，不只是比赛周末在赛道上，”比诺托表示。“很多事情正在马拉内罗进行，很多人需要管理，协调工作，以及所有那些项目。今年锦标赛有23场比赛，会非常长，下半赛季会非常密集，而且还有2022年的大挑战。”

“我的计划是不会在2021赛季出征所有比赛。当然我会在赛季初随队比赛，这至少对于在一开始评估我们的表现很重要，确保赛道上一切进展有序。但是到了某个阶段，我们缺席一些比赛，在马拉内罗侧重于2022年。”

法拉利新车SF21将在3月10日亮相，随后投入3月12-14日的季前测试。