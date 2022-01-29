法拉利相信F1赛车可能到2023年时十分相似

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随着各车队正在对2022年的新战车进行最后的收尾工作，人们希望更严格的规则不会让所有的设计都“一模一样”。

尽管在车身外型方面存在更多的限制，但外界希望每支车队都能有足够的空间来诠释自己的“特色”，从而让各自的赛车看起来都与众不同。

但据梅基斯的说法，由于各车队有望在“效仿”竞争对手所采用的最佳解决方案方面取得快速进展，随着新规则进入第二年，所有的赛车很有可能会看起来更相似。

“我们的自由度肯定会减少，”他解释道。“我们都很兴奋，因为这将与2021年完全不同。但这两辆车会有什么不同呢?让我们走着瞧。“

“我认为首次尝试时，我们可能会看到我们所有人的喜好存在足够大的差异。我认为第一次尝试时，你会说：‘好吧，这还不算太糟。’”

“但我认为，我们都需要问自己的问题是，一旦6个月过去了，或者更重要的是，一旦一年过去了，如果你为2023年重新设计了你的赛车，我们是否会得到一辆完全相同的赛车呢？”

“我不是说这还不够。我只是想告诉你，让我们以及媒体朋友们在2023年初好好看看，我们是否还拥有足够的差异和空间让车队创造不同。”

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari Photo by: Ferrari

而就在“2022年更严格的规则或导致所有的赛车都看起来一样”的言论首次传出时，外界对此也不免产生了担忧。

虽然在下个月所有车队发布最终的车型之前，关于这一点很难下最终的定论，但国际汽联乐观地认为，不同设计之间的差异将与近年来的程度相仿。

国际汽联单座赛事事务负责人尼古拉斯·汤姆巴兹斯去年表示，他乐观地认为，对于眼光敏锐的人来说，2022年的赛车绝不会一摸一样。

“这很难说，因为这取决于你的眼睛有多专业，以及你的参考点，”汤姆巴兹斯表示。“我要指出的是，对于当前（2022年之前）的一代赛车，实际上在2019年进行关于新规则的对话时，它们都被改成了为白色，并展示给了包括车队负责人等等在内的车队成员。”

“但并不是所有人都能把所有的车猜对，并说出哪些车是哪些车。所以即使是现在（2021）的赛车看起来也很相似，并且也很难说它们是从什么时候开始看起来有所不同的。我认为，如果你对F1足够精通，你就能区分出不同的赛车。”

翻译/小飞侠